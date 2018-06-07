ФСО рассказала об ограничениях по допуску граждан в Кремль в День России

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Федеральная служба охраны РФ рассказала об ограничениях по допуску граждан в Московский Кремль в связи с мероприятиями, посвященными Дню России.

"В связи с проведением государственных мероприятий, посвященных Дню России, Московский Кремль 12 июня 2018 года для посещений будет закрыт, за исключением допуска граждан через Боровицкий проход на экскурсии в Государственную Оружейную палату и на выставку "Алмазный фонд"", — говорится в сообщении.

Один из самых молодых государственных праздников — День России — отмечается в РФ 12 июня. В связи с празднованием россиян ожидают трехдневные выходные, которые продлятся с 10 по 12 июня.