МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Развитие молодежного предпринимательства помогло бы развить у миллениалов, или "поколения Y", склонность к накоплению и избежать подрыва пенсионной системы, на возможность которого обратил внимание Банк России, заявил РИА Новости глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

Накануне Центробанк в докладе отметил, что "поколение Y" (родившиеся в 1980-2000 годах), или "миллениалы", не склонны к накоплению, что "может подрывать устойчивость существующей модели пенсионной системы, основанной на механизме межпоколенческого трансфера".

"Всегда есть баланс между потреблением и накоплением. Этот баланс — залог устойчивости экономического роста. Если у нас нет предпринимательской культуры, молодежь привыкает быть только потребителями. А накопление капитала — это прежде всего желание и стремление реализовать тот или иной инвестиционный проект", — пояснил Калинин.

"В России очень малый процент молодежи, покидающей школы, хочет заниматься предпринимательством. Точнее хотят, может быть, многие (каждый третий), а начинают свое дело менее 4%. Накопление капитала относится в том числе и к функции предпринимателей", — продолжил собеседник агентства.

Он в этой ситуации предлагает действовать по примеру Чехии, где тоже существовала такая проблема. "Они в начале 2000-х ввели во всех школах образовательный курс по основам предпринимательства, где рассказывается про капитал, инвестирование. Выпускаясь из школы, люди были более склонны к накоплению", — подчеркнул он.

В свою очередь, в АКРА обратили внимание на то, что нарушить стабильность пенсионной системы может неформальная занятость. "Люди, родившиеся в 1980-2000-х годах в России, — это сейчас примерно 45-50% рабочей силы. И зарабатывают они порядка 40% всех доходов. В распределительной пенсионной системе это уже почти основная сила. Нарушить такую систему может неформальная занятость, в случае если она считается более привлекательной и распространяется среди более молодых", — сказал РИА Новости эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.