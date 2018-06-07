В Тюмени открыли крупнейший в России аквапарк

ТЮМЕНЬ, 7 июн — РИА Новости. Крупнейший в России аквапарк, общая протяженность горок в котором достигает около 1,5 километров, торжественно открыт в четверг в Тюмени; объект повысит туристическую привлекательность региона и даст городу 400 новых рабочих мест, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Высота самой экстремальной горки достигает 21 метра, в аквапарке есть волновой бассейн, детская зона, способная одновременно вместить полторы тысячи детей, бистро. Рядом расположен отель категории "четыре звезды" с рестораном высокой кухни", — рассказал собеседник агентства.

По словам председателя совета директоров компании "Сибинтел-холдинг" Владимира Шевчика, возводившей аквапарк, реализация инвестпроекта началась в 2015 году. Перед началом строительства на берегу реки Туры была возведена дамба протяженностью 1,2 километра для защиты территории от паводков.

"Общий объем инвестиций в первую очередь проекта составил 3,5 миллиарда рублей. В строительство второй очереди мы планируем вложить еще более миллиарда рублей", — привели в пресс-службе слова Шевчика.

Как подчеркнул на открытии аквапарка временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, строительство аквапарка — еще одно подтверждение правильности проводимой в регионе политики создания благоприятного инвестиционного климата во всех отраслях экономики.

"Аквапарк — очень красивый и нужный городу и региону объект. Уверен, что он станет одним из самых любимых мест семейного отдыха для тюменцев и гостей областной столицы, превратится в точку притяжения для туристов из других регионов страны", — сказал врио губернатора.

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