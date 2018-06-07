В Костромской области ожидаются заморозки и ветер до 20 м/с

ВОРОНЕЖ, 7 июн — РИА Новости. Заморозки до минус 2 градусов и ветер скоростью до 20 метров в секунду ожидаются на территории Костромской области с 8 по 11 июня, сообщила в четверг администрация региона.

"По данным Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночные и утренние часы 8, 9, 10 и 11 июня в Костромской области ожидаются заморозки. Температура воздуха в отдельных районах региона понизится до минус 2 градусов", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным управления МЧС России по региону, в Костроме и местами по области 8 июня ожидаются дождь, гроза, ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Спасатели отмечают, что летние заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных культур и цветущих плодово-ягодных растений, могут привести к отключениям электроэнергии из-за перегрузки электросети в результате использования обогревательных приборов. Также вероятны случаи переохлаждения среди населения.