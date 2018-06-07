Госдума наделила МВД полномочиями определять порядок депортации иностранцев

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, наделяющий МВД России правом определять порядок депортации иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с федеральными органами исполнительной власти.

Документ вносит изменения в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

Предусматривается наделение МВД России полномочием по определению порядка депортации иностранных граждан и лиц без гражданства по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

При этом в случае, если уполномоченным органом в отношении иностранца, находящегося в местах лишения свободы, вынесено решение о нежелательности пребывания в РФ или решение о неразрешении въезда в РФ, такое решение в течение трех рабочих дней со дня его вынесения направляется в соответствующий территориальный орган МВД России, который принимает решение о депортации данного гражданина либо в случае наличия международного договора о реадмиссии, который затрагивает данного иностранного гражданина, решение о его реадмиссии.

Ранее полномочием по определению порядка депортации иностранцев и лиц без гражданства была наделена Федеральная миграционная служба. После упразднения ФМС России и передачи ее функции министерству внутренних дел у МВД России таких полномочий не было.