Правительство одобрило проект о самостоятельном выборе даты свадьбы

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в среду одобрил законопроект, предлагающий дать россиянам возможность самостоятельно выбирать дату и время бракосочетания, но не ранее месяца и не позже года после подачи заявления, сообщается на сайте кабмина.

Сейчас, согласно Семейному кодексу, брак заключается через месяц после дня подачи заявления. Отмечается, что данный факт не позволяет вступающим в брак выбрать удобные дату и время регистрации, а органам ЗАГС не дает возможность гибко регулировать свою загруженность. Кроме того, зачастую возникает ситуация, когда значительное число граждан желают вступить в брак в определённые знаменательные даты, но не имеют возможности подать заявление на эту дату.

Проектом предлагается предоставить гражданам возможность самостоятельно выбирать дату и время государственной регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления. Предусматривается, что граждане получат возможность выбрать дату государственной регистрации брака дистанционно через портал госуслуг.

"Одобрить проект федерального закона… и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в перечне решений.