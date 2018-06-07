Правительство одобрило проект о самостоятельном выборе даты свадьбы

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в среду одобрил законопроект, предлагающий дать россиянам возможность самостоятельно выбирать дату и время бракосочетания, но не ранее месяца и не позже года после подачи заявления, сообщается на сайте кабмина.
Проектом предлагается предоставить гражданам возможность самостоятельно выбирать дату и время государственной регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления. Предусматривается, что граждане получат возможность выбрать дату государственной регистрации брака дистанционно через портал госуслуг.
"Одобрить проект федерального закона… и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в перечне решений.