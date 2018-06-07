Комитет Госдумы поддержал запрет рекламы услуг по написанию диссертаций

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, вводящий запрет на рекламу услуг по написанию диссертаций и других научных работ.

Документ, внесенный правительством РФ, запрещает рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ, диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся.

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее пояснял, что если написанием работ занимается какая-либо фирма, то это является нарушением закона и основанием для того, чтобы не присваивать квалификационную степень. Подобная практика мешает объективно судить об уровне подготовки молодых специалистов, подчеркивал он.