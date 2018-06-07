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Путин рассчитывает, что сборная Россия "выстрелит" на ЧМ по футболу
Общество

Большинство россиян считает прямую линию с президентом необходимой

Сюжет:
"Прямая линия" с Путиным - 2018 (42)
11:2407.06.2018
(обновлено: 11:36 07.06.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСотрудники колл-центра накануне Прямой линии с президентом РФ Владимиром ПутинымСотрудники колл-центра накануне Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Большинство россиян (74%) считает необходимым проводить прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным ежегодно, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Итоги "прямых линий" Владимира Путина
По данным исследования, 19% респондентов считают, что без такого формата общения президента с гражданами можно было бы обойтись или устраивать его реже, а 7% затруднились ответить на этот вопрос.

Исследование показало, что о намерении смотреть прямую линию с президентом в этом году заявили 56% россиян, 31% сказали, что не будут следить за ней, 14% затруднились ответить на вопрос.

Подробнее о результатах опроса на сайте ФОМ >>

Какая из тем "прямой линии" с Владимиром Путиным будет вам наиболее интересна?
Результаты

  • 7.2%

    Внешняя политика

  • 2.4%

    Безопасность

  • 27.8%

    Социалка и здравоохранение

  • 4.8%

    Наука и технологии

  • 26.9%

    Внутренняя политика

  • 24.9%

    Экономика

  • 6.0%

    Другое
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Кроме того, 62% россиян считают, что подобное общение президента с россиянами влияет на положение дел в стране, противоположного мнения придерживаются 27% участников опроса, 11% затруднились ответить на вопрос.

Среди тех, кто признает влияние прямой линии на положение дел в стране, 38% подчеркнули, что после подобного общения с президентом решаются конкретные вопросы, оказывается адресная помощь, жизнь меняется к лучшему, еще 10% отметили, что власти на местах начинают лучше работать, а 8% считают, что таким образом президент узнает о проблемах россиян.

Опрос также показал, что большинство россиян (64%) доверяют президенту, когда он говорит о том, как обстоят дела в стране, 29% — сказали, что не доверяют, 7% затруднились ответить на вопрос.

Опрос "ФОМнибус" проводился среди граждан РФ от 18 лет 3 июня 2018 года в 104 пунктах 53 субъектов РФ. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%. Исследование проводилось в рамках заказа Фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ).

© РИА Новости, Инфографика
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"Прямая линия" Владимира Путина в цифрах
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Общество
Комментарии
5 пользователей оставили 6 комментариев
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2man80
Знаете, страна, где проблемы решаются только челобитной к "царю батюшке" - это гнилая страна. Почему? Потому как таким способом не проблемы решаются, а господину Путину рейтинги поднимают. "Смотрите, он же всё решить может. Просто ничего не знает. Нужно к царю батюшке идти, рассказать ему о бедах черни".
11:59
07.06.2018
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сергей золочевский
Правильно, когда 1,5 млн. чиновников живут нуждами своего бизнеса, а не интересами страны и людей, желательно хоть раз в год устраивать спектакль безграничной щедрости.
11:54
07.06.2018
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farscape1977
Вера в доброго и справедливого царя неистребима.
11:47
07.06.2018
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radiozaboy
"Какая из тем "прямой линии" с Владимиром Путиным будет вам наиболее интересна?"

А где в опросе пункт "прямая линия не интересует вообще"? Хозяин запретил написать?
11:33
07.06.2018
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radiozaboy
"Большинство россиян (74%) считает "

прямо эпоха социологических вбросов )))
11:32
07.06.2018
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Тузик Дворовый
Прямо как совпадает число россиян (74%) считающих необходимым проводить прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным ежегодно с теми кто отдал за него голос на прошедших выборах (76,69 %) ну прямо одни совпадения какие то..
11:27
07.06.2018
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