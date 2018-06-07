МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Большинство россиян (74%) считает необходимым проводить прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным ежегодно, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

По данным исследования, 19% респондентов считают, что без такого формата общения президента с гражданами можно было бы обойтись или устраивать его реже, а 7% затруднились ответить на этот вопрос.

Исследование показало, что о намерении смотреть прямую линию с президентом в этом году заявили 56% россиян, 31% сказали, что не будут следить за ней, 14% затруднились ответить на вопрос.

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Кроме того, 62% россиян считают, что подобное общение президента с россиянами влияет на положение дел в стране, противоположного мнения придерживаются 27% участников опроса, 11% затруднились ответить на вопрос.

Среди тех, кто признает влияние прямой линии на положение дел в стране, 38% подчеркнули, что после подобного общения с президентом решаются конкретные вопросы, оказывается адресная помощь, жизнь меняется к лучшему, еще 10% отметили, что власти на местах начинают лучше работать, а 8% считают, что таким образом президент узнает о проблемах россиян.

Опрос также показал, что большинство россиян (64%) доверяют президенту, когда он говорит о том, как обстоят дела в стране, 29% — сказали, что не доверяют, 7% затруднились ответить на вопрос.

Опрос "ФОМнибус" проводился среди граждан РФ от 18 лет 3 июня 2018 года в 104 пунктах 53 субъектов РФ. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%. Исследование проводилось в рамках заказа Фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ).