МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Большинство россиян (74%) считает необходимым проводить прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным ежегодно, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Исследование показало, что о намерении смотреть прямую линию с президентом в этом году заявили 56% россиян, 31% сказали, что не будут следить за ней, 14% затруднились ответить на вопрос.
Подробнее о результатах опроса на сайте ФОМ >>
7.2%Внешняя политика
2.4%Безопасность
27.8%Социалка и здравоохранение
4.8%Наука и технологии
26.9%Внутренняя политика
24.9%Экономика
6.0%Другое
Среди тех, кто признает влияние прямой линии на положение дел в стране, 38% подчеркнули, что после подобного общения с президентом решаются конкретные вопросы, оказывается адресная помощь, жизнь меняется к лучшему, еще 10% отметили, что власти на местах начинают лучше работать, а 8% считают, что таким образом президент узнает о проблемах россиян.
Опрос также показал, что большинство россиян (64%) доверяют президенту, когда он говорит о том, как обстоят дела в стране, 29% — сказали, что не доверяют, 7% затруднились ответить на вопрос.
Опрос "ФОМнибус" проводился среди граждан РФ от 18 лет 3 июня 2018 года в 104 пунктах 53 субъектов РФ. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%. Исследование проводилось в рамках заказа Фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ).