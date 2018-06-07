Москву украсят видеоинсталляциями и плакатами ко Дню России

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Видеоинсталляции и плакаты украсят Москву ко Дню России, заявил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков в четверг.

"В канун 12 июня Москву украсят видеоинсталляции и 650 плакатов, посвященных празднованию Дня России. Все декоративные элементы – коллаж из триколора и даты праздника – выполнены в едином стиле", – рассказал Бирюков.

Так, 11 и 12 июня на медиафасадах зданий и домах-книжках на Новом Арбате будут транслировать видеоролики с хэштэгом #МЫРОССИЯ, а верхняя часть зданий на Новом Арбате с наступлением сумерек будет подсвечена триколором.

"Традиционно Москву украсят и праздничные плакаты. Они появятся на цифровых щитах, рекламных баннерах и билбордах вдоль городских магистралей, на центральных улицах и рядом с остановками общественного транспорта", — добавил Бирюков.

Так на билбордах размером 3x6 метров разместят 300 плакатов, ещё 50 плакатов 3,7x2,7 метра оформят в формате сити-бордов, 200 плакатов с поздравлением москвичей и гостей столицы можно будет увидеть на остановочных павильонах и 100 – на афишных стендах.

Ко Дню России фасад здания Государственной Думы оформят декоративными панно с изображением карты страны. Кроме того, здание украсят десятью флагштоками с триколором высотой 8 метров.