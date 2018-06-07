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Общество

Более 75% молока в ЦФО отвечают нормам, заявили в Роскачестве

08:1407.06.2018
(обновлено: 08:16 07.06.2018)
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© РИА Новости / Антон ВергунПерейти в фотобанкПроизводство молочных продуктов. Архивное фотоПроизводство молочных продуктов. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Исследование молока жирностью 3,2% и выше в Центральном округе (ЦФО) показало, что более 75% продукции в этом регионе соответствует всем стандартам качества, а фальсификация растительными жирами найдена всего в трех случаях, говорится в отчете по результатам исследования Роскачества.

Отмечается, что проверка охватила самое популярное в России молоко — жирностью 3,2% и выше. Она проводилась в каждом федеральном округе, первый отчет готов по Центральному округу (ЦФО).

В исследовании приняли участие образцы пастеризованного молока 16 торговых марок, произведенных в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Орловской, Рязанской, Тверской и Тульской областях. Специалисты исследовали молоко по 26 параметрам качества и безопасности, среди которых — содержание растительных жиров, антибиотиков, сухого молока, а также наличие бактерий.

Соответствует стандартам

Дегустация сыра
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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"Росконтроль" назвал марки опасного сыра
"Более 75% молока в этом регионе соответствует всем стандартам качества, а фальсификация растительными жирами найдена всего в трех случаях", – говорится в сообщении.

По данным исследования, молоко торговой марки Parmalat (Белгородская область) соответствует не только действующим ГОСТам, но и опережающим стандартам Роскачества, и признана товаром повышенного качества. В топ-5 вошли также молоко "Экомилк", "Вкуснотеево", "Молоко нашей дойки" и Globus.

Проверка на фальсификацию

Мороженое
CC0 / silviarita /
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По данным экспертов, существует три самых распространенных способа подделать молоко: добавить растительные жиры, сухое молоко (технический регламент не допускает его использования) или снизить жирность.

"Все эти виды снижения себестоимости продукта одновременно выявлены в продукции двух марок: "Лакомо" (Орловская область) и "Народное" (Рязанская область).

Растительные жиры специалисты Роскачества нашли в молоке трех брендов: "36 копеек" (Москва), "Лакомо" (Орловская область) и "Народное" (Рязанская область), при том, что это молоко — не из дешевых, а скорее средней ценовой категории, говорится в отчете.

Там также отмечается, что жирность ниже заявленной — у трех марок: "Торжокский молочный комбинат "Тверца" (Тверская область), "Народное" (Рязанская область) и "Лакомо" (Орловская область). Сухое молоко специалисты обнаружили в товарах пяти торговых марок: "36 копеек" (Москва), АО "Торжокский молочный комбинат "Тверца"" (Тверская область), "Бежин луг" (Тульская область), "Красная цена" (Калужская область) и "Народное" (Рязанская область).

"Законодательно в регламенте и во всех стандартах для производства питьевого молока запрещено добавление сухого молока. Если оно добавляется или если продукт сделан полностью из сухого молока и воды, то название продукта обязано быть другим – либо "молочный напиток", либо "восстановленное молоко из сухого молока", — приводятся слова руководителя группы стандартизации Молочного союза России Ларисы Абдуллаевой.

Безопасность

Сотрудник химической лаборатории на молочном заводе
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Что нашли и чего не нашли в молочных продуктах
При этом все проверенное молоко в ЦФО оказалось безопасным: ни в одном образце не найдено бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка, листерий, патогенных микроорганизмов (в том числе сальмонелл) и токсичных элементов (микотоксинов). Общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ) во всех образцах не превышало допустимых норм.

"Интересно, что лишь в одном случае проверка на антибиотики показала их повышенное содержание – "Лакомо" (Орловская область). Нарушителей по свежести продукта эксперты не нашли, но выявили недостаток белка – его меньше нормы в молоке "Народное" (Рязанская область)", – отмечается в исследовании.

Еще три марки молока не прошли проверку по показателю СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток). "Чем он выше, тем более качественный продукт, а низкий СОМО косвенно может говорить о том, что продукт разбавили", – пояснили эксперты.

В то же время внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах всего молока, закупленного в ЦФО, полностью соответствовали всем требованиям. "Недолив" специалисты также не встретили.

Неподкрепленные слухи

Молочная продукция в магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В самом дешевом молоке "Красная цена" (33 рубля за литр, Калужская область) и "Торжокский молочный комбинат" (36 рублей за литр, Тверская область) эксперты обнаружили сухое молоко.

"А вот следующее за ними по стоимости молоко "Каждый день" (41 рубль за литр, Брянская область) стало одним из "отличников", набрав 5,0625 балла и заняв 6-е место в топе лучшего молока ЦФО", – говорится в отчете.

"Такая масштабная межведомственная проверка была для нас крайне важной и показала отсутствие проблемы массовой фальсификации в категории питьевого молока, о которой ходит много неподкрепленных фактами слухов", — приводятся слова председателя правления Союзмолоко Андрея Даниленко. Он добавил, что введение потребителя в заблуждение о составе продукта должно иметь более серьезные последствия для нарушителей, чем сегодня.

Отмечается, что в ближайшее время Роскачество планирует представить результаты исследования молока, закупленного в Северо-Западном федеральном округе.

АНО "Российская система качества" (Роскачество) учреждено распоряжением правительства РФ в 2015 году в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов и выдачи лучшим товарам российского "Знака качества".

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