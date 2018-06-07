На крыше павильона "Рабочий и колхозница" на ВДНХ будут играть живую музыку

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Жители и гости Москвы смогут послушать живую музыку на крыше павильона "Рабочий и колхозница" в рамках проекта ВДНХ с 17 июня по 26 августа, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"ВДНХ запускает новый летний проект под названием "Музыка на крыше". С 17 июня по 26 августа москвичи и гости города смогут послушать живую музыку на крыше павильона "Рабочий и колхозница", — говорится в сообщении.

Сцена и зрительный зал располагаются на постаменте 24-метровой скульптуры, где могут одновременно разместиться до 300 человек, уточняется в сообщении.

"Музыкальные концерты будут проходить вечерами по четвергам и воскресеньям. По четвергам для любителей классических жанров прозвучат джаз и инструментальная музыка. На воскресных концертах гостей будут знакомить с новыми исполнителями, модными современными трендами и музыкальными жанрами — от инди-рока и электронной музыки до ритм-энд-блюза и нового фолка", — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

В пресс-службе также добавили, что с крыши павильона открывается панорамный вид на Москву и ее достопримечательности.

Согласно сообщению, в случае дождя мероприятия проекта "Музыка на крыше" перенесут в лекторий павильона "Рабочий и колхозница".