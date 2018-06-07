Экономист рассказал, как ЧМ-2018 поможет имиджу России

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Чемпионат мира по футболу — 2018 поможет России развивать туристический сектор, разрушить стереотипы и улучшить имидж страны, считает управляющий партнер департамента финансового консультирования Deloitte Александр Соколов.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

"Во-первых, возросший, благодаря ЧМ-2018, туристический поток положительно скажется на спортивной, туристической и HoReCa (сфера индустрии гостеприимства) отраслях российской экономики", — сказал Соколов РИА Новости.

Во-вторых, по его словам, в период подготовки к ЧМ за последние 3 года были сделаны существенные инвестиции в улучшение транспортной и спортивной инфраструктуры ряда городов и эффект от них будет чувствоваться еще через 5 и 10 лет.

"В-третьих, безусловно, проведение ЧМ-2018 в России — это важная имиджевая составляющая нашей страны, которая поможет разрушить те многие стереотипы, которые существуют о России на Западе и помогут улучшить имидж страны на глобальной арене, положительно сказаться на туристическом потоке в будущем", — уверен он.