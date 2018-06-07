Мать осужденного волгоградца хочет обратиться к Путину на "прямой линии"

ВОЛГОГРАД, 7 июн – РИА Новости, Светлана Самсонова. Мать осужденного в 2016 году жителя Волгоградской области за убийство, совершенное 10 лет назад, уверена в невиновности своего сына и надеется обратиться к президенту Владимиру Путину во время "прямой линии", которая состоится в четверг.

Виновен по решению суда

Бывшего заместителя юротдела Пенсионного фонда РФ в Михайловском районе Волгоградской области Андрея Валентёнка признали виновным в убийстве местного жителя в 2016 году. Само преступление, как свидетельствуют материалы дела, было совершено летом 2008-го. В ночь с 24 на 25 июля Валентёнок приревновал свою жену к Вячеславу Боженко и всадил ему в спину нож, говорится в приговоре районного суда от 4 мая 2016 года. Скончался Боженко в больнице из-за "проникающего колото-резаного ранения поясничной области слева с повреждением левой почки", указано в судебных материалах.

Сам Андрей Валентёнок ни во время следствия, ни в суде вину в убийстве не признал. Он продолжает настаивать на своей невиновности и сегодня, находясь в исправительной колонии строгого режима, сообщила РИА Новости его мать Любовь Валентёнок.

"Мой сын вину он не признал и не признает, он говорит, что ему не в чем признаваться, потому что этого убийства не совершал. Он сидит пятый год, жизнь поломали, и работа была, должность, семья", — заявила она.

По приговору суда Андрею назначили наказание в виде лишения свободы на восемь лет, половину срока он уже отсидел – ему зачли в отбытие наказания два года пребывания в СИЗО с 2014-го.

Во время суда Валентёнок настаивал, что с Боженко знаком не был, а в ночь, когда было совершено убийство, скорее всего, находился со своей женой дома, так как утром необходимо идти на работу. Точно не помнит, потому что с момента преступления до судебных разбирательств прошло много лет. Также он указывал, что никогда не носил при себе нож и не злоупотреблял спиртным, в отличие от компании Боженко. Однако суд воспринял позицию Валентёнка "как способ защиты, стремление уйти от ответственности за совершенное особо тяжкое преступление".

Второй раз

Осенью 2016 года сторона защиты вновь обжаловала приговор Михайловского районного суда, вынесенный 4 мая того же года (принятое в декабре 2015 обвинительное решение было отменено ввиду допущенных нарушений закона), но вышестоящая инстанция отставила его без изменения.

По словам адвоката Александра Ласкина, который представляет интересы Валентёнка в суде, Андрея пытались привлечь к уголовной ответственности еще почти 10 лет назад. Впервые он стал подозреваемым в декабре 2008 года – через пять месяцев после совершения преступления.

"Первоначально на него указали двое из очевидцев, стоявшие с Боженко в момент совершения преступления, они были в сильной степени алкогольного опьянения. Причем их показания исключали возможность проведения какого-либо опознания, даже сразу после совершения преступления, не говоря уже по истечении пяти месяцев. После того, как двое из трех опознавших Валентёнка сообщили, что перед опознанием их вызывали сотрудники уголовного розыска, показывали фотографии последнего и убеждали опознать, уголовное преследование в отношении Валентёнка в 2009 году было прекращено ввиду его непричастности. В ходе судебного разбирательства и третий опознающий признался в предъявлении ему фотографии Валентёнка перед опознанием", — сообщил Ласкин.

Расследование убийства Боженко возобновлено в 2014 году, и главным подозреваемым вновь стал Валентёнок. По словам адвоката, были заново передопрошены ряд свидетелей, в показаниях которых появились подробные дополнительные обстоятельства, которые не только указывали на причастность Валентёнка к преступлению, но и на наличие у него мотива — ревности к жене.

"По моему мнению, это очень странно, если в 2008 году свидетели не могли описать деталей преступления, то спустя шесть лет они уже рассказывали мельчайшие подробности", — обращает внимание адвокат.

Как рассказал Ласкин, в 2008 году, сразу после совершения преступления, была допрошена девушка (не жена Валентёнка), которая в своих показаниях сообщила, что именно за ней в тот период ухаживал Боженко и именно с ним она была в тот злополучный вечер. И у Боженко, если верить словам девушки, из-за нее возник конфликт с одним из двух молодых людей, к которым ее кавалер подошел. Данное ею описание внешности этого парня и его одежды, в том числе наличие складного ножа-бабочки, полностью соответствовало описанию внешности преступника. Причем эти два парня, позднее установленные в ходе следствия, и оказались основными свидетелями обвинения, указывающими на причастность Валентёнка к убийству. Однако ее показаниям в суде не была дана необходимая оценка, считает адвокат.

Кроме того, сторона защиты поставила под сомнение проведенную экспертизу орудия убийства — ножа, который был изъят в доме у родителей Валентёнка. И предложила провести альтернативную, но ее результаты суд не приобщил к уголовному делу. Также адвокат хотел представить на суд еще одну почерковедческую экспертизу любовных писем, якобы от жены Валентёнка к Боженко, проведенную независимым специалистом. В суде этим исследованиям также не была дана правовая оценка, добавил он.

"Теперь мы на протяжении свыше одного года добиваемся от Генеральной прокуратуры, чтобы она в установленном законом порядке рассмотрела наши жалобы и внесла кассационное представление об отмене судебных решений, не соответствующих требованиям закона", — отмечает Ласкин.

РИА Новости пока не удалось получить ответ из прокуратуры.

Привлечь внимание

На дело Андрея Валентёнка обратил внимание уполномоченный по правам человека в Волгоградской области. На одном из заседаний суда присутствовали представители аппарата омбудсмена, и, по их словам, они "не смогли сформировать стойкое убеждение в возможности стороны защиты в полной мере реализовать свои процессуальные права, а именно право на защиту и на представление доказательств".

"В связи с этим мною было принято решение в рамках представленной компетенции оказать правовое содействие матери в возможности использования всех правовых механизмов для защиты прав обвиненного", — сказал РИА Новости уполномоченный по правам человека Валерий Ростовщиков.

Ростовщиков сообщил, что направил уполномоченному по правам человека в РФ обращение с предложение выйти с ходатайством в Верховный суд РФ о пересмотре состоявшегося судебного решения.

Судьбой Валентёнка заинтересовались и в местном отделении ОНФ. По словам члена регионального штаба ОНФ в Волгоградской области Константина Глушенка, дело осужденного необходимо скрупулёзно исследователь и выяснить, виновен он или стал жертвой обстоятельств.

"Когда ни одно из ходатайств адвоката, которые касаются непосредственно существа дела, не исследуется, не анализируется, когда по истечении огромного количества времени выдергивается "висяк" так называемый и подгоняется под конкретного человека, это недопустимая практика", — считает Глушенок.

Любовь Ивановна Валентёнок, пытаясь добиться пересмотра дела и отмены приговора, отправила свой вопрос и видеообращение на прямую линию к президенту России, которая состоится в четверг 7 июня. Она просит Путина помочь ей устроить личный прием у генпрокурора, чтобы рассказать подробно о деле сына, и затребовать материалы в Генпрокуратуру.

"Верните нашей семье почти потерянную веру в то, что в нашей стране действительно возможно гарантированное конституцией законное и справедливое судебное разбирательство и что правоохранительные органы действительно стоят на защите прав и законных интересов граждан", — говорит Валентёнок в обращении к президенту.