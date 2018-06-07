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Общество

Жители острова Ольхон ждут новую дорогу и просят грейдер для старой

03:1207.06.2018
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© РИА Новости / Вера КостамоОстров Ольхон. Архивное фотоОстров Ольхон. Архивное фото
© РИА Новости / Вера Костамо

ИРКУТСК, 7 июн – РИА Новости. Дорога на острове Ольхон на Байкале, которую жители поселка Хужир просили на прямой линии президента в июне 2017 года, пока находится в стадии проектирования. На остров выезжают инженеры, геодезисты, геологи, экологи, гидрометеорологи, делают замеры, берут пробы грунта и ставят вешки. Эта работа будет продолжаться весь 2018 год и захватит часть 2019-го, а жители Ольхона продолжают верить, что когда-нибудь у них будет ровная асфальтированная дорога, и просят чаще присылать грейдер, чтобы выровнять старую.

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Вопрос строительства дороги на острове Ольхон был поднят во время прямой линии президента в 2017 году. Тогда жители поселка Хужир в прямом эфире попросили помощи Владимира Путина. Главная проблема, которую они озвучили, заключается в том, что законодательство, охраняющее природу Байкала, не позволяет создавать условия для развития рекреации. Особенно остро Ольхону нужна современная асфальтированная дорога от паромной переправы до центра острова. Существующая дорога непригодна для передвижения транспорта, поэтому тысячи машин едут по степному бездорожью, нанося вред природе.

Уточнение границ нацпарка

Новую дорогу, по данным пресс-службы министерства строительства Иркутской области, планируется построить "за три года при софинансировании за счет средств федерального бюджета". Но для начала строительства властям необходимо решить три основные проблемы: вывести из категории особо охраняемых землю, где будет проходить дорога, реконструировать причальные сооружения и доставить на остров необходимые стройматериалы. Пока все они в стадии разработки.

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Чтобы начать строительство дороги, требуется пересмотреть границы Прибайкальского национального парка. Эта работа ведется региональным правительством совместно с ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". В настоящее время минстрой определил границы земельных участков, статус которых должен быть пересмотрен.

"Министерством определены границы отвода земельных участков под реконструкцию автомобильных дорог Баяндай – Еланцы – Хужир и Хужир – Харанцы и представлены в ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" для последующего учета при внесении изменений в постановление правительства РФ. С ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" проведено совещание, на котором определен график проведения проектно-изыскательских работ на 2018 год", — пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального минстроя.

Яма на дороге. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Ученые из Прибайкальского нацпарка, в свою очередь, обеспокоены тем, что изыскательские работы и строительство нанесут непоправимый вред эндемичным видам флоры и фауны острова. На Ольхоне обитают виды животных, птиц и амфибий, занесенные в Красную книгу. Многолетние наблюдения показывают, что действующую дорогу часто пересекает узорчатый полоз. Ученых волнует, что в ходе буровых работ могут быть уничтожены норы длиннохвостого суслика, которым питаются такие краснокнижные птицы, как могильник и беркут. Им необходимо определить места, безопасные для миграции монгольской жабы. Провести эту работу можно только в летнее время.

"До всех компаний, которые работают над проектами, доведена информация о необходимости исследования участков на наличие редких видов. Эта работа запланирована на июль. Сейчас заключаются договоры на проведение данных исследований", — сказала РИА Новости заместитель директора ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Светлана Бабина.

Проектирование дороги

Дорога в Гаити. Архивное фото
CC BY 2.0 / Siri B.L. / Haiti
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Параллельно с этой работой ведется проектирование реконструкции и ремонта ольхонской дороги. Этим занимаются три проектных организации, победившие на электронных торгах. Проект реконструкции самого протяженного участка дороги – 29,6 километра от паромной переправы в сторону Хужира — выполняет ООО "РегионПроект". Компании "Индор" достался пятикилометровый участок автодороги от поселка Хужир до поселка Харанцы, где расположен аэродром.

ООО "Горизонт" разрабатывает проект капитального ремонта участка перед поселком Хужир протяженностью 2,5 километра. "Этот участок выделен в отдельный проект, потому что принадлежит муниципалитету. В перспективе предстоит сделать проект ремонта дороги и в самом Хужире. Это произойдет после того, как поселковая дорога перейдет в областную собственность. Сейчас муниципалитетом проводится эта работа", — объяснила РИА Новости заместитель начальника отдела развития автомобильных дорог и реализации программ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Валерия Городенко.

Все три проекта, включая государственную экспертизу и государственную экологическую экспертизу, должны быть завершены в 2019 году.

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Обход города Знаменка в Кировоградской области. Архивное фото
© "Укравтодор"
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Доставка дорожно-строительных материалов на Ольхон будет производиться с карьера, расположенного за пределами центральной экологической зоны Байкальской природной территории, в 160 километрах от Ольхона.

"Перевозку щебня планируется осуществлять в зимнее время через ледовую переправу, а дорожно-строительных материалов на покрытие дороги — только в летнее время посредством паромной переправы. Существующие причальные сооружения изношены и имеют в своем составе деревянные конструкции, поэтому будут реконструироваться", — уточнили в пресс-службе регионального минстроя.

В ведомстве добавили, что реконструкция причалов паромной переправы на материковой части должна быть завершена в 2018 году, а на переоборудование причала со стороны острова готовится проектная документация.

В дорогу верят

Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Силуанов считает, что в России слишком мало платных дорог
Жители Ольхона спустя год после прямой линии продолжают верить, что на острове будет построена хорошая дорога.

"Мы видим, что приезжают специалисты. Они делают замеры, берут грунт, всюду стоят вешки. Люди очень рады, что у нас появится ровная, асфальтированная дорога. Нам тяжело без хорошей дороги. Продукты, воду в поселок надо возить каждый день. Ехать приходится долго, по ухабам, грейдер приходит редко. Ждем дорогу, очень ждем! А пока хоть бы грейдер прислали", — сказала РИА Новости глава Хужирского муниципального образования Вера Маланова.

Областные власти в ответ на просьбу жителей пообещали увеличить количество выездов грейдера на Ольхон до трех раз в месяц.

"Принято решение, что летом грейдер будет работать на дороге от паромной переправы до Хужира один раз в 10 дней. Раньше он выходил на этот участок один раз в месяц", — сообщил РИА Новости начальник отдела по содержанию автодорог ОГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области" Петр Демидов.

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