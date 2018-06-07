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Общество

Тревожный звоночек: чего ждать от обновленной "прямой линии" Путина

00:0007.06.2018
(обновлено: 00:07 07.06.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСотрудники колл-центра накануне Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в Гостином дворе. 6 июня 2018Сотрудники колл-центра накануне Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в Гостином дворе. 6 июня 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Татьяна Меликян

Ровно в полдень президент России Владимир Путин начнет отвечать на вопросы граждан в телевизионном прямом эфире. По данным организаторов, поступило более 1,3 миллиона обращений. Самые популярные — о пенсионной реформе, уровне бедности, ценах на бензин и предполагаемом экономическом прорыве. В этом году "прямая линия", превратившаяся в самое популярное телевизионное шоу, изменит формат — действительно станет прямой. О том, как развивалась передача и на что она влияла, — в материале РИА Новости.

Как выпрямлялась линия

Формат, придуманный 17 лет назад, с каждым годом обрастал все новыми техническими возможностями. Если в далеком 2001-м это было двухчасовое общение президента и дозвонившихся граждан России, то к 2010-му федеральным телеканалам и радиостанциям пришлось сделать сетку вещания "резиновой" — точной продолжительности эфира не знает никто.

Несколько лет "прямые линии" организовывались в Кремле, в телецентре на первом этаже первого кремлевского корпуса. Техника была устаревшей, вещание находилось под угрозой срыва. Что, впрочем, не мешало выходить на связь с космонавтами на станции "Мир". Работой, сидя за режиссерским пультом, руководил лично Константин Эрнст. В 2001-м Путин ответил на 47 вопросов, а вся передача длилась два часа 20 минут. По нынешним меркам — немного (в прошлом году Путин общался три часа 56 минут), но уже тогда было ясно: формат крайне востребован, он собирает огромную аудиторию.

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В 2008 году "прямую линию" перенесли в Гостиный Двор. Со временем расширили до полноценного телевизионного шоу: в студию приглашались гости, среди которых были известные артисты и спортсмены, телезритель наблюдал за работой операторов в колл-центре, а на больших экранах показывали прямые включения корреспондентов из разных точек России. К слову, географические перемещения съемочных групп федеральных каналов стали верной приметой для местных властей: если в твоем регионе появились телекамеры — готовься отчитаться о работе.

Прямые включения охватывали всю страну: остров Ольхон на Байкале, перинатальный центр в Уфе, строящийся аэропорт Платов рядом с Ростовом-на-Дону, аварийные дома в Ижевске. С мест поступали жалобы на плохие дороги, протекающие крыши, нищенские зарплаты, нехватку медицинских центров. Даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков упоминал о "волшебном" и оперативном разрешении проблем, поднимаемых в телеэфире. У тех, кому удалось достучаться до президента, жизнь удивительным образом налаживалась.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время "прямой линии". 25 апреля 2013
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время "прямой линии". 25 апреля 2013

Недетские вопросы и испуг губернаторов

Каждый год телевизионщики пытались привнести что-то новое. В 2016-м серьезность тем разбавили детскими вопросами из еженедельника "Классный журнал". Правда, звучали они не всегда по-детски. Двенадцатилетняя Варя Кузнецова спросила: "Если бы сейчас тонули Порошенко и Эрдоган, кого бы вы спасли первым?" Первоклассница Алина Ахматова из Оренбурга поинтересовалась, может ли женщина стать президентом России, "а то папа говорит, что с этой Америкой справится только Путин". И лишь вопрос о любимой еде на завтрак прозвучал действительно наивно. Путин признался: "Чем меньше зубов, тем больше любишь кашу".

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Прямая линия — 2018: новый формат, возможные отставки и соцвопросы
Спустя год от обилия детских вопросов решили отказаться. Возникла другая "фишка" — непосредственно в прямом эфире Путин обращался к губернаторам. Например, к своему тезке, главе Ставрополья Владимиру Владимирову. Когда жительница региона пожаловалась, что после наводнения так и не получила материальной компенсации от местной администрации, Путин удивился: федеральные средства-то были выделены. "Владимир Владимирович, где деньги?" — спросил он у губернатора. И тот поспешил в село Краснокумское, чтобы лично разобраться с ситуацией.

Прошлогодняя "прямая линия" запомнилась и тем, что Путин охотнее рассказывал о себе. Выслушав историю девочки, больной раком, которой поставили неверный диагноз, он вспомнил, что "то же самое произошло и с моим папой". Кроме того, подтвердил в эфире: да, недавно родился второй внук. И пояснил: "Понимаете, я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови". Поделился Путин и особенностью своего характера — он помнит обман. А заодно и мечтами — хотел бы своими глазами увидеть, как строился Петербург, как побеждали в войне отцы и деды.

На старт! Внимание! Марш!

Местные власти и правоохранительные органы ждут "прямой линии", пожалуй, с особым волнением. Каждый год они бьют рекорды по скорости реакции. В 2017-м, например, стоило жителям Балашихи рассказать о мучительном запахе от крупного мусорного полигона "Кучино", как губернатор Московской области Андрей Воробьев тут же выехал на свалку. А кубанские власти, не дожидаясь окончания передачи, приступили к ремонту дорог в Краснодаре после жалобы местного студента Валерия Лебедева на извечную русскую беду.

Путин и сам выезжал на места по результатам "прямой линии". Например, в прошлом году в Удмуртии лично посетил разваливающийся барак в Ижевске. На крыльце его встречала Анастасия Вотинцева, дозвонившаяся на передачу. Показала рукой в сторону дома: "Думаю, даже и говорить ничего не надо". Представшее перед глазами действительно было красноречивее любых слов. Спустя год Вотинцева справила новоселье. И, к слову, со всей семьей отдохнула в Сочи — путевку стоимостью 1,37 миллиона рублей ей вручил Путин.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин во время посещения аварийного жилья семьи Анастасии Вотинцевой в Ижевске. 27 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время посещения аварийного жилья семьи Анастасии Вотинцевой в Ижевске. 27 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"По ком звонит телефон". Первые итоги "прямой линии" с президентом
Но не всегда обращения граждан, даже прозвучавшие в эфире, приводят к счастливой развязке. Год назад Дарья Старикова из города Апатиты Мурманской области слабым голосом поведала о своей беде. Ее долго лечили от остеохондроза, поздно поставив страшный диагноз — "рак четвертой стадии". Девушка пожаловалась на недоступность медицинских услуг: по ее словам, в Апатитах нет специалистов, больница закрыта, а пациентов отвозят в другой город. Следственный комитет возбудил дело, врачи применили инновационную практику лечения, о состоянии Дарьи Путина информировала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Но драгоценное время было упущено. В ночь на 22 мая девушка скончалась в столичной клинике.

"Чудовищные ситуации" решаются сразу

Очевидно, поняв, что ручное управление становится самым эффективным и эффектным, формат "прямой линии" решили довести до совершенства — в данном случае упростить, убрав все наносное. В этом году не будет аудитории в студии, все внимание — вопросам телезрителей. Президент сможет сразу выходить на связь с губернаторами и членами кабмина. Однако, как объяснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, суть этого "уникального в мировой практике" мероприятия останется прежней, обновления коснутся технологий.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Готов говорить со всеми: яркие высказывания Путина на прямой линии
Эфирная студия теперь полностью мультимедийная. По всему периметру расположены видеостены, обращения будут выводиться в том числе и на уникальный прозрачный экран. Вопросы к "прямой линии" начали собирать 27 мая. Уже через два дня их набралось почти 200 тысяч. Чаще всего россияне обращались по телефону (более 760 тысяч), с помощью СМС (свыше 300 тысяч), а также через специальный сайт (около 140 тысяч). Колл-центр, принимавший звонки, превратился в ситуационный центр: обращения не только фиксировали, но и сразу пытались помочь.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил в интервью Первому каналу, что жалобы граждан направляются в профильные министерства и главам регионов, а "наиболее чудовищные ситуации решаются сразу" при прямом участии Кремля.

Прошлогодняя "прямая линия" породила еще одну особенность: все лето и осень 2017 года Путин, встречаясь с губернаторами, передавал им так называемые зеленые папочки — в них были собраны жалобы от жителей конкретного региона, поступившие на "прямую линию". В нынешнем году зеленые папочки, очевидно, тоже найдут адресатов.

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Общество
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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rmgt1
Сам задал 2 вопроса на сайте, что очень смущает на электронную почту не пришло какое то письмо подтверждение что письмо получено и спасибо. Любой интернет магазин подтверждение отправляет, а тут вот нет...
00:40
07.06.2018
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Александр Сергеевич
В опроснике ответил "другое". Все остальные ответы - следствие одного: Когда законодатели будут отвечать за их законы, а власть - за их решения?
00:39
07.06.2018
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ninelle121
Все вопросы, как и ответы, уже написаны заранее. Смысл в этом цирке шапито? И выборы отменить надо - результаты все равно за нас нарисуют.
00:37
07.06.2018
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Kurt Wolf
очередные 4 часа пустой болтовни, когда же народ глаза откроет
00:37
07.06.2018
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strength
Очередное шоу разводилово для народа.
00:30
07.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Samuel Gravestone
Вопросы про собачек, про здоровье, про военную мощь на первый план.
О насущных болезненных вопросах вскользь, как обычно.
00:19
07.06.2018
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O8122410
Вопрос Президенту РФ, если вдруг "Молоко на плите убежало" - что делать, куда обращаться и сможет ли оказать какую либо помощь государство в подобной экстренной ситуации.

Очень беспокойный вопрос, наиболее важный и требующий неотложного вмешательства и коллегиального рассмотрения, в содружестве с специалистами экспертных комиссий.
00:17
07.06.2018
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