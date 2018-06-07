Тревожный звоночек: чего ждать от обновленной "прямой линии" Путина

Татьяна Меликян
Ровно в полдень президент России Владимир Путин начнет отвечать на вопросы граждан в телевизионном прямом эфире. По данным организаторов, поступило более 1,3 миллиона обращений. Самые популярные — о пенсионной реформе, уровне бедности, ценах на бензин и предполагаемом экономическом прорыве. В этом году "прямая линия", превратившаяся в самое популярное телевизионное шоу, изменит формат — действительно станет прямой. О том, как развивалась передача и на что она влияла, — в материале РИА Новости.
Как выпрямлялась линия
Формат, придуманный 17 лет назад, с каждым годом обрастал все новыми техническими возможностями. Если в далеком 2001-м это было двухчасовое общение президента и дозвонившихся граждан России, то к 2010-му федеральным телеканалам и радиостанциям пришлось сделать сетку вещания "резиновой" — точной продолжительности эфира не знает никто.
Несколько лет "прямые линии" организовывались в Кремле, в телецентре на первом этаже первого кремлевского корпуса. Техника была устаревшей, вещание находилось под угрозой срыва. Что, впрочем, не мешало выходить на связь с космонавтами на станции "Мир". Работой, сидя за режиссерским пультом, руководил лично Константин Эрнст. В 2001-м Путин ответил на 47 вопросов, а вся передача длилась два часа 20 минут. По нынешним меркам — немного (в прошлом году Путин общался три часа 56 минут), но уже тогда было ясно: формат крайне востребован, он собирает огромную аудиторию.
13.9%Внешняя политика
3.3%Безопасность
24.0%Социалка и здравоохранение
4.5%Наука и технологии
23.7%Внутренняя политика
26.3%Экономика
4.3%Другое
Прямые включения охватывали всю страну: остров Ольхон на Байкале, перинатальный центр в Уфе, строящийся аэропорт Платов рядом с Ростовом-на-Дону, аварийные дома в Ижевске. С мест поступали жалобы на плохие дороги, протекающие крыши, нищенские зарплаты, нехватку медицинских центров. Даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков упоминал о "волшебном" и оперативном разрешении проблем, поднимаемых в телеэфире. У тех, кому удалось достучаться до президента, жизнь удивительным образом налаживалась.
Недетские вопросы и испуг губернаторов
Каждый год телевизионщики пытались привнести что-то новое. В 2016-м серьезность тем разбавили детскими вопросами из еженедельника "Классный журнал". Правда, звучали они не всегда по-детски. Двенадцатилетняя Варя Кузнецова спросила: "Если бы сейчас тонули Порошенко и Эрдоган, кого бы вы спасли первым?" Первоклассница Алина Ахматова из Оренбурга поинтересовалась, может ли женщина стать президентом России, "а то папа говорит, что с этой Америкой справится только Путин". И лишь вопрос о любимой еде на завтрак прозвучал действительно наивно. Путин признался: "Чем меньше зубов, тем больше любишь кашу".
Прошлогодняя "прямая линия" запомнилась и тем, что Путин охотнее рассказывал о себе. Выслушав историю девочки, больной раком, которой поставили неверный диагноз, он вспомнил, что "то же самое произошло и с моим папой". Кроме того, подтвердил в эфире: да, недавно родился второй внук. И пояснил: "Понимаете, я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови". Поделился Путин и особенностью своего характера — он помнит обман. А заодно и мечтами — хотел бы своими глазами увидеть, как строился Петербург, как побеждали в войне отцы и деды.
На старт! Внимание! Марш!
Местные власти и правоохранительные органы ждут "прямой линии", пожалуй, с особым волнением. Каждый год они бьют рекорды по скорости реакции. В 2017-м, например, стоило жителям Балашихи рассказать о мучительном запахе от крупного мусорного полигона "Кучино", как губернатор Московской области Андрей Воробьев тут же выехал на свалку. А кубанские власти, не дожидаясь окончания передачи, приступили к ремонту дорог в Краснодаре после жалобы местного студента Валерия Лебедева на извечную русскую беду.
Путин и сам выезжал на места по результатам "прямой линии". Например, в прошлом году в Удмуртии лично посетил разваливающийся барак в Ижевске. На крыльце его встречала Анастасия Вотинцева, дозвонившаяся на передачу. Показала рукой в сторону дома: "Думаю, даже и говорить ничего не надо". Представшее перед глазами действительно было красноречивее любых слов. Спустя год Вотинцева справила новоселье. И, к слову, со всей семьей отдохнула в Сочи — путевку стоимостью 1,37 миллиона рублей ей вручил Путин.
"Чудовищные ситуации" решаются сразу
Очевидно, поняв, что ручное управление становится самым эффективным и эффектным, формат "прямой линии" решили довести до совершенства — в данном случае упростить, убрав все наносное. В этом году не будет аудитории в студии, все внимание — вопросам телезрителей. Президент сможет сразу выходить на связь с губернаторами и членами кабмина. Однако, как объяснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, суть этого "уникального в мировой практике" мероприятия останется прежней, обновления коснутся технологий.
Ранее пресс-секретарь президента сообщил в интервью Первому каналу, что жалобы граждан направляются в профильные министерства и главам регионов, а "наиболее чудовищные ситуации решаются сразу" при прямом участии Кремля.
Прошлогодняя "прямая линия" породила еще одну особенность: все лето и осень 2017 года Путин, встречаясь с губернаторами, передавал им так называемые зеленые папочки — в них были собраны жалобы от жителей конкретного региона, поступившие на "прямую линию". В нынешнем году зеленые папочки, очевидно, тоже найдут адресатов.