"Непонятно, от кого бегает". Из части в Подмосковье загадочно исчез дембель

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Ирина Халецкая. Солдат-срочник Сергей Малькин пропал из части № 61899 в Новой Москве во второй половине мая. До дембеля ему оставалось всего две недели. Незадолго до исчезновения он рассказывал другу детства, что ему срочно нужны деньги, потому что в части проблемы. А потом как в воду канул. При этом сослуживцы утверждают, что не видели, покидал ли вообще Малькин расположение части. Родители Сергея боятся, что сына уже нет в живых, а страшную новость от них просто скрывают. В военном следственном управлении возбудили уголовное дело. В загадочной истории разбиралось РИА Новости.

Две недели до дембеля

Двадцатидвухлетний Сергей Малькин живет в Электростали вместе в матерью, отчимом и младшим братом. Отчим Василий Милютин говорит, что Сергея воспитывал с двух лет, никаких проблем с ним не возникало: парень неконфликтный, спокойный, обеспечен всем необходимым. В армию пошел, когда был в академическом отпуске — учился в строительном университете, но решил пропустить год.

Часть, в которой служил Малькин, на хорошем счету, попасть туда удается не каждому. Отчим уточняет, что был в хороших отношениях с руководством части, а сын служил в престижной комендантской роте — там всего пять человек. "Они работали в штабе с секретными документами. И у них были определенные преференции, даже обедали без очереди, раньше остальных пяти тысяч бойцов. При этом у них ненормированный рабочий день, могли закончить в три часа ночи", — приводит детали Василий.

По его словам, у солдат не было проблем с увольнительными и встречами с родственниками. Два раза в месяц Сергей навещал мать в Электростали, а она в выходные приезжала на КПП с большой сумкой продуктов. "Деньги тоже имелись: во-первых, на служебную карту падала зарплата, во-вторых, у Сережи куча теть и дядь, все они отправляли ему деньги", — говорит Милютин.

За две недели до дембеля Сергей, по рассказам отчима, готовился идти в последнее увольнение. "Утром 19 мая мы созванивались, все было в порядке, а уже через несколько часов сын набрал и сказал, что никуда не пойдет, якобы занят. Положил трубку", — восстанавливает картину событий Василий. После этого Сергей и вовсе пропал с радаров: его номер стал недоступен. Когда родители сами приехали на КПП, им сообщили, что Малькин ушел в увольнение и до сих пор не вернулся.

Семья забила тревогу, началась проверка. Прояснить удалось немногое. Лучший друг Малькина Давид — один из последних, кто с ним общался. Как он рассказал корреспонденту РИА Новости, Сергей в течение последнего месяца писал, что ему срочно нужны деньги — всего 30 тысяч рублей. В распоряжении редакции есть скриншоты переписки, где Малькин жалуется на проблемы: якобы при проверке тумбочек у него нашли телефон, который по уставу держать на территории части запрещено. Телефон забрали, а чтобы вернуть его, надо заплатить денег "человеку, влиятельному в части".

"Началось все в конце апреля, переписывались мы вплоть до 19 мая. Он сообщил, что вроде как капитан требует денег, и попросил у меня взаймы. Через неделю написал, что нашел сумму, но теперь ему надо еще больше денег. Зачем — не уточнял. Я сказал, чтобы он никому ничего не давал, предлагал помочь, приехать и разобраться, но Сережа заявил, что это не поможет, а только усугубит ситуацию и создаст проблемы. После этого мы не разговаривали. Какие именно будут проблемы, он не объяснил", — вспоминает Давид.

"Сережа скрытный парень, особо ни с кем не делился своими переживаниями, говорил только то, что считал нужным. За год службы он на условия особо не жаловался, обмолвился только раз, что у них в марте ушел капитан — уехал в Сирию, вместо него прислали нового, который слишком много требует", — добавил друг детства.

Был на обеде или нет?

Родители пропавшего Малькина подали заявление в правоохранительные органы. По словам отчима, в часть приехал следователь, который опросил возможных очевидцев. Однако все они путаются в показаниях.

"Сергей в основном общался только с двумя солдатами — они вместе работали, их койки стояли рядом. Один говорит, что 19-го наш сын пошел на обед, второй же утверждает, что сына в столовой не было. Точно сказать, ночевал он в этот день или нет, они тоже не могут. Как это можно было не заметить? Они постоянно вместе, как не обратить внимания на то, что человека нет рядом?" — удивляется Василий.

Помимо этого, продолжает он, Сергей незадолго до исчезновения попросил у одного из бойцов 200 рублей и куртку. Кредитные карты, проездной, ключи от квартиры и вещи — все это осталось у Малькина в прикроватной тумбочке.

Впрочем, по словам родителей, нет точных сведений, ушел ли их сын в тот день из части или нет. Увольнение оформляется документально, бойцу дают квиток, который он показывает на КПП. Девятнадцатого мая Малькин должен был покинуть часть, а 20-го — вернуться. Квиток выписали, а вот вышел ли Малькин — большой вопрос. Родные говорят, что сын на КПП не отмечался, журнала с записями о том, кто ушел и кто пришел, в части как такового нет. Единственный, кто может подтвердить, что человек покинул часть, — постовой.

"Солдат, который стоял на КПП, сказал, что Сережа якобы спросил у него, где станция метро "Теплый Стан". Мы в это не верим, потому что он неоднократно ездил к нам и вообще-то в курсе, как добраться. Больше никто не видел, как сын ушел. Камеры, которые есть в части, почему-то не работали, видео у следователей нет. Мы подняли всех на ноги, просмотрели все камеры метро — он нигде не появлялся. Прошли все вокзалы, осмотрели подвалы — нет его. Мы уже перебрали в голове миллион версий: подрался с кем-то, может, ударил кто, упал, ударился головой, погиб. Что делать? Тело куда-то надо спрятать. Так скажите нам правду! Мать с ума сходит, столько дней плакать — никакое сердце не выдержит", — недоумевает Василий Милютин.

После того как семья опубликовала объявления в соцсетях, отчиму написали, что сын в Сергиевом Посаде в психиатрической лечебнице. "Не подтвердилось. Писали даже, что он в Волоколамске, что его избили и подобрала какая-то старушка. Мы ездим по каждому звонку, даже самому абсурдному, проверяем, но все сообщения ложные", — говорит отчим.

Дело с элементами детектива

В самой части рассматривают иную версию: якобы Малькин мог задолжать крупную сумму денег и, вероятно, решил сбежать сам. Адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы семьи, рассказал РИА Новости, что следователи в рамках уголовного дела начали опрос очевидцев и один из сослуживцев заявил, что у Сергея были долги — он играл на ставках.

"Однако эта информация пока ничем не подтверждена, бойцы не знают точно, куда он ставил деньги и сколько. Поэтому непонятно, от кого он бегает. Если рассуждать логически, то он кому-то должен на гражданке. Тогда ему, скорее всего, выгоднее было сидеть в части", — рассуждает Михальчик.

Есть и еще версия: солдат мог испугаться родителей, которые, узнав, что он истратил все деньги и влез в долги, будут в ярости. Однако, уверен адвокат, сумма, о которой идет речь, для семьи не была баснословной. "Такой риск несоизмерим с той уголовной ответственностью, которая ждет Сергея, если он действительно скрывается", — уточняет собеседник. Парня нет уже три недели, он может получить реальный срок за дезертирство.

В любом случае, по мнению Михальчика, этот инцидент заставляет обратить внимание на несколько серьезных вопросов: как ведется контроль внутри части, если никто не может до конца подтвердить информацию, какими были взаимоотношения внутри коллектива, если Малькин так испугался своих сослуживцев или тех, кто находится за территорией части.

Источник РИА Новости в военном следственном управлении СК подтвердил, что возбуждено уголовное дело по статье 337 УК "Самовольное оставление части". Сергея Малькина объявили в розыск, однако за три недели он нигде не засветился: билетов не покупал, в метро не спускался. От официальных комментариев на данном этапе расследования в управлении отказались.

РИА Новости запросило комментарий у пресс-службы Западного военного округа, на момент публикации материала нам не ответили.