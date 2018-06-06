МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Избирателям на дачных участках могут предложить стать наблюдателями на этих же участках, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на пресс-конференции в среду.

"В тех местах компактного проживания (дачные поселки — ред.), где будут определены места для создания участковых избирательных комиссий, почему не попробовать предложить тем, кто там проживает, самим поучаствовать не только как избиратель, но и как наблюдатель в этих же комиссиях", — сказал Шапошников.

Он отметил, ссылаясь на опыт проведение выборов президента РФ, что в столице достаточно большой волонтерский корпус, поэтому проблем с набором наблюдателей на выборы мэра не должно возникнуть.

"Когда мы проводили президентскую кампанию, то количество заявлений на участие в волонтерской работе в день выборов на участковых избирательных комиссиях превысило более чем в два раза, поэтому, я не думаю, что будет вопрос в подборе", — пояснил он.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей.

Действующий мэр Сергей Собянин уже заявил о своем намерении участвовать в сентябрьских выборах. О своем намерении баллотироваться в мэры также заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и другие.