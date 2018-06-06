В Москве осенью могут запретить продажу вейпов несовершеннолетним

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Мосгордума может рассмотреть в осенней сессии законопроект о запрете продажи вейпов для несовершеннолетних в Москве, заявил на пресс-конференции председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Ранее депутаты Мосгордумы направили в Госдуму проект закона, который предусматривает в том числе ограничение продажи вейпов несовершеннолетним.

"Наши коллеги в Московской области приняли соответствующий региональный закон. Если Государственная дума не примет соответствующих решений до осенней сессии, то, я думаю, что в осеннюю сессию мы подойдем к рассмотрению аналогичного нашего регионального закона", — сказал он.

В мае Мособлдума приняла закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и жидкостей для них на территории Подмосковья.