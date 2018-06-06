Роспотребнадзор признал все пляжи Петербурга непригодными для купания

Табличка с надписью Купаться запрещено на пляже у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Табличка с надписью Купаться запрещено на пляже у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу по итогам мониторинга качества воды признало все городские и пригородные пляжи непригодными для купания.

"В мае 2018 года отобрано 46 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга… все водные акватории… не соответствуют требованиям санитарного законодательства", — сообщается на сайте ведомства.

Мониторинг качества воды проводился на взрослом и детском пляжах на реке Ижоре в Колпинском районе, на Суздальских озерах и Ольгинском водоеме в Выборгском районе Петербурга, на пляже Колонистского пруда (Пушкинский район), а также на пяти пляжах озера Разлив и пляжах Финского залива в Кронштадтском и Курортном районах. Также проверка охватила Безымянное озеро в Красносельском районе Петербурга и пляж Петропавловской крепости в центре города.

"В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания", — предупреждает Роспотребнадзор.

Ведомство отмечает, что попадание воды открытых водоемов в человеческий организм создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.