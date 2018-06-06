В СФ рассказали, на ком лежит обязанность по защите прав человека в Сети

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Реальная защита прав человека в информационном пространстве и обеспечение информационной безопасности как граждан, так и государства лежит не на частных компаниях, владеющих, в частности, соцсетями, а на национальных властных институтах, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Реальная защита прав лиц в условиях развития цифровых технологий, обеспечение информационной безопасности как государства в целом, так и отдельных индивидов, в частности, лежит на национальных властных институтах, которые с учетом международных стандартов в области защиты прав человека должны создавать реальные и действенные механизмы гарантии реализации прав на внутригосударственном уровне", — заявил сенатор, выступая на международной школе-практикуме молодых ученых-юристов.

Клишас подчеркнул, что значительная часть инфраструктуры интернета и остальной цифровой среды находится в руках частных компаний, что создает проблемы c точки зрения возможностей международно-правовой защиты. "Поскольку компании непосредственно не обладают международной правосубъектностью и не связаны нормами международного права в области прав человека, эти нормы права напрямую применимы лишь к государствам", — пояснил он, сославшись, в частности, на доклад комиссара Совета Европы по правам человека. Таким образом, констатировал сенатор, деятельность частных компаний регулируется законодательством тех стран, на территории которых они созданы или действуют.

Глава комитета отметил также, что процессы цифровизации предполагают закрепление "соразмерных, обоснованных и адекватных" ограничений с целью обеспечения публичных интересов, в том числе национальной безопасности, стабильного функционирования государственных институтов, защиты государственного строя, нравственности, прав и свобод других лиц.