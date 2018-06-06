Россия не проиграет от возможного глобального потепления, заявил Трутнев

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн — РИА Новости. Россия не проиграет в ближайшей перспективе от возможного изменения климата, а, напротив, может выиграть по многим параметрам, сообщил вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"В мире нет точных прогнозов, связанных с климатическими изменениями. Кто может проиграть от климатических изменений — это не Россия. Мы считали, у нас получается достаточно позитивный баланс. Как ни странно, для нашей страны с достаточно сложным климатом глобальное потепление несет значительные плюсы. У нас уже сейчас увеличилась продолжительность возможности использования Севморпути, меняется климат на всей центральной части территории РФ в сторону улучшения и возможности производства сельского хозяйства", — сказал Трутнев журналистам на медиасаммите во Владивостоке.

Он добавил, что часть ученых считает, что климат меняется циклично.