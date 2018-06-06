МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как пил водку с колбасой в свой день рождения с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Наверное, председатель Си Цзиньпин это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпином мы это сделали", — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая в преддверии своего визита в КНР 8-10 июня. Интервью опубликовано на сайте корпорации.

"Не буду скрывать, выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу", — добавил он, говоря о праздновании дня рождения.

Сюрприз для Си Цзиньпина

Путин, подаривший в 2016 году лидеру КНР Си Цзиньпину ящик мороженого, оставил в тайне сюрприз, который он намерен сделать своему коллеге во время визита в июне в Китай.

"Что же это будет за сюрприз, если я заранее скажу, что привезу ему в подарок. Пусть это будет пока тайной, которая останется между мной и Вами, я потом Вам на ухо шепну", — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин комфортный партнер, надежный друг и душевный человек, с ним интересно обсуждать мировые проблемы и вопросы экономики.

"Он очень доступный и по-человечески душевный человек. Но в то же время очень надежный партнер. Можно быть уверенным в том, что если мы с председателем Си Цзиньпином о чём-то договариваемся, то я со своей стороны, и я знаю, что он со своей стороны, всегда стремимся к исполнению наших взятых на себя обязательств", — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что обязательно попробует пиво, которым знаменит китайский город Циндао.

Прочувствовать санкции США

Кроме того, Путин признался, что любит пиво, но старается его реже употреблять. "Да, с удовольствием попробую. И морепродукты люблю, и пиво, правда, стараюсь поменьше употреблять, но попробовать хочу и обязательно это сделаю", — сказал Путин.

Те, кто под давлением США ввели санкции против России, теперь могут прочувствовать эти меры на себе, заявил Владимир Путин.

"Все это вместе постепенно, я говорю это не для того, чтобы порадоваться и поиронизировать, но это все говорит о том, что эти средства не могут быть универсальными и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив", — сказал Путин.

Приоритеты в развитии России

Глава государства отметил, что санкции не заставят Москву отказаться от защиты своих интересов. При этом президент выразил надежду на то, что "здравый смысл восторжествует, все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься", а отношения со всеми партнерами, включая США, нормализуются.

Приоритетами в развитии России является обеспечение экономического роста и решение социальных вопросов, заявил Путин."Самыми приоритетными направлениями будет дальнейшее поступательное развитие России, обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера, развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования и обеспечение, безусловно, безопасности", — сказал глава государства.

Кроме того, Путин отметил, что главная цель государства — улучшение жизни граждан. "Исходя из этого мы и думаем о том, как выстроить, в том числе российско-китайские отношения, с тем чтобы добиваться вот этих целей и для обеспечения нашей внешней безопасности, и для сложения усилий в строительстве экономики нового типа, построенной на современных инновациях, на цифровой экономике, на достижениях генетики, на современных, грамотных способах управления обществом, государством и самой экономикой как таковой. Так что у нас очень много того, что нас объединяет", — добавил российский лидер.

Чемпионат мира по футболу

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российская сборная по футболу во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в России этим летом, будет играть достойно и бороться до конца, несмотря на то, что в последнее время больших результатов не показывала.

"Я должен констатировать, это факт: к сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала. Но мы очень рассчитываем, все болельщики и все любители футбола России, рассчитываем, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца", — заявил Путин.

По его словам, для России, как страны-организатора, самой главной целью является достойное проведение этого чемпионата.

При этом российским лидер подчеркнул, что считает фаворитами предстоящего мундиаля сборные Аргентины, Бразилии, Германии и Испании, но не берется назвать победителей. "Это сложный вопрос (кто станет чемпионом — ред.). Там много претендентов. Это и латиноамериканские команды — это Аргентина и Бразилия. Мы знаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии, очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная. Наверняка будут другие претенденты, но победит сильнейший", — сказал Путин.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоятся в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.