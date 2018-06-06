В Ленобласти предложили преподавать в школах футбол вместо физвоспитания

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести в школах изучение и преподавание футбола вместо уроков физического воспитания, письма с соответствующим предложением парламентарий направил министру спорта РФ Павлу Колобкову и министру просвещения Ольге Васильевой.

"Было бы уместно воспользоваться народной любовью к этому виду спорта (футболу) и направить уже государственные усилия по оздоровлению нашего населения. Логичным шагом в данном направлении было экспериментальное введение изучения и преподавания футбола в общеобразовательных школах вместо обыкновенных уроков физического воспитания", — написал Петров в письме министрам, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Политик пояснил, что занятия футболом, как и физкультура, гармонично развивают человека и положительно сказываются на физической подготовке.

"Помимо этого, все школьники и без того любят играть в мяч — введение такой дисциплины в школьную программу поможет сократить количество прогулов этого урока. Такая мера должна, без сомнения, быть обсуждена родительским и педагогическим сообществом и вводиться в школьные курсы только на основании полного консенсуса", — отметил политик.

Парламентарий подчеркнул, что Россия принимает чемпионат мира по футболу, во всей стране наблюдается "ажиотаж и всплеск интереса к футбольной и спортивной тематике". "В каждом регионе по-своему готовятся к этому событию. Проводятся местные первенства, соревнования, матчи. Практически в каждом городе нашей страны возникают собственные футбольные команды и коллективы. Можно сказать, что даже не обладая мировыми достижениями в области футбола, наша страна может называть себя футбольной нацией", — пишет депутат.

Петров убежден, что футболом увлечены все возрастные группы и социальные слои. "Прошу Вас рассмотреть данное обращение и дать профессиональное заключение относительно возможности его реализации", — заключил он.