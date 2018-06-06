Путин рассказал, как пил водку с Си Цзиньпином

ПЕКИН, 6 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, как пил водку с колбасой в свой день рождения с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Наверное, председатель Си Цзиньпин это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпином мы это сделали", — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая в преддверии своего визита в КНР 8-10 июня. Интервью опубликовано на сайте корпорации.

"Не буду скрывать, выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу", — добавил он, говоря о праздновании дня рождения.