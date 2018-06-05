Наследный принц Саудовской Аравии приедет в Россию на ЧМ-2018

ДОХА, 5 июн — РИА Новости. Глава специальной канцелярии наследного принца Саудовской Аравии Бадр аль-Асакер сообщил, что Мухаммед бен Салман приедет в Россию на открытие чемпионата мира по футболу.

Сборная Саудовской Аравии выступит на чемпионате в группе А вместе с Россией, Уругваем и Египтом. Со сборной России она сыграет в матче-открытии чемпионата в Москве 14 июня.

"Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман будет присутствовать на открытии чемпионата мира по футболу в России", — написал аль-Асакер на своей странице в социальной сети Facebook, разместив фотографию принца.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге.