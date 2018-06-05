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Общество

В Татарстане школьнице пришлось снять белье, чтобы пройти на ЕГЭ

20:3005.06.2018
(обновлено: 21:27 05.06.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкУченица, сдающая ЕГЭ, перед началом экзамена. Архивное фотоУченица, сдающая ЕГЭ, перед началом экзамена. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КАЗАНЬ, 5 июн — РИА Новости. Старшеклассницу из Нижнекамска, снявшую с себя бюстгальтер, чтобы пройти на ЕГЭ через металлорамку, не заставляли раздеваться, сообщили РИА Новости в мэрии Нижнекамска и министерстве образования и науки Татарстана.

Сдача ЕГЭ в российских школах. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Накануне в соцсетях появилась информация, что в городской школе № 10 ученица сняла нижнее белье из-за того, что металлорамка срабатывала на ее одежду.

"Так как металлорамка не переставала сигнализировать о наличии металлических предметов, а подходило время начала экзамена, одна из учениц пошла в туалет и, сняв нижнее белье, прошла через рамку. Никто из присутствующих на входе в пункт приема экзаменов не предлагал ей снимать бюстгальтер", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы мэрии Нижнекамска.

Собеседник отметил, что в местное управление образования не поступало никаких обращений в связи с инцидентом. 

ЕГЭ в России. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Представитель мэрии добавил, что, если детектор сигнализирует о наличии металлических предметов, обычно ученика просят выложить на стол имеющиеся предметы и пройти повторно.

На эмоциях

Руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования министерства образования и науки Татарстана Наталья Гречанникова подтвердила, что инцидент имел место, однако не в том виде, в котором его преподносили соцсети.

"Когда металлорамка сработала несколько раз на этих девочек, их просили несколько раз вернуться и пройти еще раз. <…> Она зашла в комнату, которая была предоставлена охране, переоделась, сняла верхнюю часть нижнего белья, оделась снова и вышла. Организаторы пункта проведения экзамена даже не предполагали, что она совершила такой поступок", — рассказала Гречанникова.

Ученики в аудитории перед началом единого государственного экзамена по математике
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Представитель министерства образования признала, что часть вины за инцидент лежит на организаторах. Члены государственной экзаменационной комиссии уже написали объяснительные, сказала она.

"Они не вмешались в данную ситуацию. Когда видели, что ребенок уже достаточно напряжен, реагирует болезненно, может быть, стоило просто девочку отвести отдельно и предложить просмотреть ее металлоискателем ручным, уже индивидуально с ней поработать. А девочка на таких эмоциях пошла и разделась. Конечно, это недопустимо", — заключила собеседница агентства.

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