Водителей автобусов хотят обязать подчиняться требованиям Госавтодорнадзора

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Водителей автобусов, в том числе детских, а также грузовых автомобилей хотят обязать предоставлять регистрационные документы и удостоверения по требованию Госавтодорнадзора, говорится в тексте проекта постановления правительства.

Данный документ, в случае его принятия, внесет изменения в правила дорожного движения РФ. Согласно тексту пояснительной записки к проекту, в России нередки случаи, когда водитель автобуса или грузового автомобиля отказывается предоставлять документы сотрудникам Госавтодорнадзора для проверки, ссылаясь на отсутствие у него такой обязанности.

Кроме того, при проверке правильности заполнения путевой документации у сотрудников ведомства нет права требовать водительское удостоверение и установить личность водителя.

"Внесение указанных изменений позволит сотрудникам территориальных органов Госавтодорнадзора в полном объеме осуществлять предоставленные полномочия в части контрольно-надзорной деятельности", — говорится в тексте пояснительной записки.

Данные изменения позволят сотрудникам Госавтодорнадзора контролировать соблюдения нормы о предельном годе выпуска детских автобусов, которые находятся в эксплуатации, так как у сотрудников ведомства появится право требовать регистрационные документы у водителя.

Согласно тексту записки, в данный момент возникает проблема определения перевозчика (юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица), допустившего нарушение требований законодательства, в связи с невозможностью определения владельца транспортного средства.