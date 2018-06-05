Водителей автобусов хотят обязать подчиняться требованиям Госавтодорнадзора

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Водителей автобусов, в том числе детских, а также грузовых автомобилей хотят обязать предоставлять регистрационные документы и удостоверения по требованию Госавтодорнадзора, говорится в тексте проекта постановления правительства.
Кроме того, при проверке правильности заполнения путевой документации у сотрудников ведомства нет права требовать водительское удостоверение и установить личность водителя.
"Внесение указанных изменений позволит сотрудникам территориальных органов Госавтодорнадзора в полном объеме осуществлять предоставленные полномочия в части контрольно-надзорной деятельности", — говорится в тексте пояснительной записки.
Согласно тексту записки, в данный момент возникает проблема определения перевозчика (юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица), допустившего нарушение требований законодательства, в связи с невозможностью определения владельца транспортного средства.