Сбербанк готов участвовать в выдаче цифровых паспортов и водительских прав

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сбербанк может стать площадкой для выдачи цифровых документов — водительских прав и удостоверений личности гражданина, которые будут содержать биометрические данные, сообщил старший вице-президент крупнейшего российского банка Анатолий Попов.

В марте Попов говорил, что выпуск биометрических паспортов гражданина РФ может начаться летом 2019 года, а водительских удостоверений — уже в этом году.

"Этот процесс идет довольно давно. Лидирует министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Технология уже готова, сейчас как раз обсуждается пилотный проект и тираж этой технологии, чтобы появилось водительское удостоверение, содержащее биометрические данные, и так называемое удостоверение личности гражданина, которое тоже будет содержать биометрический чип", — сказал журналистам Попов сегодня.

"Мы рассчитываем участвовать в этом эксперименте. Как вы знаете, наш банк уже в 42 регионах оказывает государственные услуги, то есть, мы выполняем функции МФЦ (многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг — ред.). Мы, соответственно, готовы включиться и, когда будет принято решение о пилотном проекте, этот пилот поддержать. В том числе, на своей территории, в отделении, мы готовы к тому, чтобы предоставлять уже цифровые документы. Мы активно это поддерживаем", — добавил Попов.

Топ-менеджер рассказал, что владельцем технологии является ФГУП НИИ "Восход", который разрабатывает биометрические чипы и технологии их считывания. "ФГУП "Восход" разработал биометрический чип, который находится в заграничном паспорте. Он уже девять лет находится в эксплуатации. Эта же ровно технология, она развивается и движется к другим документам — к водительскому удостоверению и удостоверению личности гражданина", — указал Попов.

В то же время старший вице-президент Сбербанка отметил, что банк не оставил разработку собственной системы биометрической идентификации для корпоративных клиентов. Планируется, что такая идентификация будет проводиться по голосу.