Правительство предложило отменить военные кафедры в вузах

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене военных кафедр в вузах. Вместо них кабмин предложил создать единые учебные центры.

Как полагают в правительстве, это позволит эффективнее использовать "учебно-материальную базу, вооружение и военную технику".

В пояснении к распоряжению подчеркивается, что цель законопроекта — повысить эффективность обучения по направлениям военной подготовки. Предполагается, что создание центров не приведет к увеличению числа студентов военных специальностей.

При рассмотрении законопроекта в Госдуме и Совете Федерации представителем правительства назначен статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.

Правительство одобрило законопроект на заседании 30 мая.

Упор на качество

Член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский рассказал о преимуществах такой реформы.

Он отметил, что подобная инициатива позволит повысить качество обучения студентов по военным специальностям, а также поможет сэкономить средства.

По словам эксперта, подготовка студентов продолжится, но перейдет под контроль Минобороны.

Он отметил, что военные кафедры "достались нам в наследство от советского времени, когда армия по количеству была совершенно другой и подготовка по дефицитным специальностям при Минобороны требовалась достаточно массовая, а теперь упор на качество".

По его мнению, держать военные кафедры в вузах не имеет смысла, где на небольшое количество обучаемых приходится держать помещение и кадровый состав военной кафедры.

"Таким образом, это выгодно и с финансовой точки зрения, а прежде всего Минобороны интересует качество подготовки специалистов. Также в вузах освободятся дополнительные помещения", — заключил эксперт.

Уравнять в правах

В апреле правительство предложило уравнять в правах на жилье военнослужащих-преподавателей гражданских и военных учебных заведений.

Действующий закон "О статусе военнослужащих" дает право военнослужащим-преподавателям государственных вузов на дополнительную площадь жилья, но не дает такого права военнослужащим-преподавателям учебных военных центров.

По информации Минобороны, численность военных этой категории составляет 800 человек.