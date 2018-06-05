Космонавт Антон Шкаплеров обрадовался открытию моста в Крым

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 5 июн — РИА Новости. Уроженец Севастополя, космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, вернувшийся 3 июня с МКС в составе экипажа, порадовался досрочному открытию Крымского моста для легковых автомобилей и с послеполетной пресс-конференции пригласил россиян в свой родной край.

"Для меня это мой родной Крым, мой родной Севастополь. Естественно, полетев в космос, я старался делать фотографии Крымского моста. Очень приятно было узнать, что открытие дороги для легковых автомобилей состоялось раньше на три-четыре месяца. Снимал мост, когда только он строился, и крайний снимок сделал, когда машины из Крыма по мосту уже туда-сюда ездят. Приглашаю всех жителей России посетить мой любимый край", — сказал Шкаплеров.

На Землю 3 июня вернулись российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт НАСА Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.

После отстыковки "Союза МС-07" от МКС начала свою работу длительная экспедиция МКС-56, командиром которой стал американский астронавт Эндрю Фойстел. Бортинженеры экспедиции — космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев и астронавт НАСА Ричард Арнольд.

Втроем они будут выполнять все работы по проведению научных экспериментов, пока 8 июня на станцию не прибудет следующий экипаж, и экспедиция МКС-56 начнет работу в полном составе.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.

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