Поклонская ответила на обвинения Императорского дома в свой адрес

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на обвинения в клевете со стороны директора канцелярии главы Российского императорского дома Александра Закатова.
"Вынуждена с сожалением признать правоту современников государя Николая II о том, что прирожденное изящество духа, духовная красота и нравственное величие остались в далеком прошлом", — отметила Поклонская в интервью RT.
Также депутат напомнила Закатову о возможности решить вопрос о клевете в судебном порядке. В частности, в таком формате она предложила директору канцелярии не только обсудить "исторические перипетии", но и выяснить, у кого из них двоих имеется "справка от психиатра".
Что произошло
Закатов, комментируя критику Поклонской, выразил сожаление ее "духовным состоянием". Он также обвинил депутата в распространении "клеветнических сведений" о том, что глава дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и цесаревич Георгий Михайлович являются иностранцами.