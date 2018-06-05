Поклонская ответила на обвинения Императорского дома в свой адрес

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на обвинения в клевете со стороны директора канцелярии главы Российского императорского дома Александра Закатова.

Парламентарий заявила, что у организации, "именующей себя Российским императорским домом", нет ничего общего с царской семьей Николая ll.

"Вынуждена с сожалением признать правоту современников государя Николая II о том, что прирожденное изящество духа, духовная красота и нравственное величие остались в далеком прошлом", — отметила Поклонская в интервью RT.

Также депутат напомнила Закатову о возможности решить вопрос о клевете в судебном порядке. В частности, в таком формате она предложила директору канцелярии не только обсудить "исторические перипетии", но и выяснить, у кого из них двоих имеется "справка от психиатра".

Что произошло

На прошлой неделе Поклонская раскритиковала поездку главы дома Романовых великой княгини Марии Владимировны с ее сыном князем Георгием Михайловичем в Крым. Депутат назвала их "гостями из Испании" и "самопровозглашенными "государынями" и "цесаревичами".

Закатов, комментируя критику Поклонской, выразил сожаление ее "духовным состоянием". Он также обвинил депутата в распространении "клеветнических сведений" о том, что глава дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и цесаревич Георгий Михайлович являются иностранцами.