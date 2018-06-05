Собянин сообщил о готовности Москвы к Чемпионату мира по футболу

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1156)

Флаги с символикой чемпионата мира по футболу 2018 на Крымском мосту в Москве

Флаги с символикой чемпионата мира по футболу 2018 на Крымском мосту в Москве

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности столицы к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии.

"На заседании президиума правительства Москвы 5 июня 2018 года рассматривался вопрос о готовности города к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года", — следует из материалов пресс-службы.

Москва примет 12 матчей ЧМ-2018, которые пройдут на стадионах "Лужники" и "Спартак".

Отмечается, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России (Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Сочи). В нём примут участие сборные 32 стран мира. Всего в рамках турнира состоится 64 матча.