МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Эсеры внесут в Госдуму проект об отмене транспортного налога, заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

"Мы абсолютно уверены, что правительство попустительствует этому (росту цен на бензин – ред.) и соответствующие органы в лице ФАС либо профильных министерств не работают, не отслеживают. Сегодня в ответ на вот это ползучее увеличение цены на бензин мы вносим законопроект вторично об отмене транспортного налога", — сказал Миронов журналистам во вторник.

В октябре 2017 года Госдума отклонила в первом чтении пять законопроектов об отмене транспортного налога, внесенных, в том числе, эсерами.

В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты. По данным Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом (год назад за аналогичный период рост был 4,9%), уже в мае среднероссийские розничные цены на бензин в течение двух недель подряд превысили уровни в 41 и 42 рубля за литр. На этом фоне правительство РФ приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями страны, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая.