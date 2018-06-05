Весна в Москве стала одной из самых солнечных в этом столетии

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Весна 2018 года в Москве стала второй по количеству солнечных часов в текущем столетии, их количество превысило норму на 30%, сообщается на сайте "Метеоновости".
Отмечается, что первенство остается за весной 2002 года с 780 солнечными часами. "Столь солнечную погоду в столичном регионе определяли северные антициклоны, которые с завидной периодичностью посещали центр Европейской России. Весной 2002 года экстремально солнечная, хотя и прохладная погода была в мае за счет арктических антициклонов", — добавили специалисты.