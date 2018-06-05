МЧС увеличит штат пожарных инспекторов

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара. Архивное фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара. Архивное фото

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. МЧС России увеличит штат инспекторов государственного пожарного надзора, сообщил журналистам во вторник первый замглавы ведомства Александр Чуприян.

Ранее глава МЧС России Евгениий Зиничев поручил в связи с увеличением количества техногенных пожаров пересмотреть подходы к деятельности надзорных органов.

"Эти изменения отразятся в первую очередь на инспекторском составе. Сейчас насчитывается около 10 тысяч в то время, как предельная штатная численность, установленная правительством РФ, составляет 21 тысячу. Мы будем увеличивать штаты ГПН", — сказал Чуприян.

Кроме этого, особое внимание будет уделено материально-техническому обеспечению и развитию пожарных лабораторий.

"Наши пожарные лаборатории в том числе исследуют горючие и токсичные материалы. Исследовательская лаборатория должна отвечать на вопросы следствия и дознания о причинах пожара, что является важным для принятия процессуальных решений", — пояснил Чуприян.

Планируется изменить и статистический учёт пожаров, чтобы знать истинное положение дел.

"Мы сейчас этот вопрос будем изучать и искать оптимальную форму ведения статистики пожаров и их последствий", — уточнил Чуприян.