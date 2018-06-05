МЧС отменит приказ о запрете проверок среднего бизнеса

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Приказ МЧС о запрете проверок среднего бизнеса будет отменен, сообщил первый замглавы ведомства Александр Чуприян.
Изначально, согласно федеральному закону, от плановых проверок в 2016-2018 годах освобождались лишь объекты малого бизнеса. На средний бизнес "надзорные каникулы" не распространялись.
Однако в сентябре 2016 года Владимир Пучков, который тогда возглавлял МЧС, подписал указ о запрете проверки объектов инфраструктуры как малого, так и среднего предпринимательства. К ним не относились только учреждения здравоохранения, образования и социальной сферы.
Увеличение штата
Чуприян также сообщил, что МЧС увеличит штат инспекторов государственного пожарного надзора. Сейчас их около десяти тысяч. Это число можно увеличить до 21 тысячи.
"Наши пожарные лаборатории в том числе исследуют горючие и токсичные материалы. Исследовательская лаборатория должна отвечать на вопросы следствия и дознания о причинах пожара, что является важным для принятия процессуальных решений", — рассказал Чуприян.
Кроме того, планируется изменить и учет пожаров, чтобы получать достоверные данные.
"Мы сейчас этот вопрос будем изучать и искать оптимальную форму ведения статистики пожаров и их последствий", — уточнил Чуприян.
Накануне глава МЧС Евгениий Зиничев поручил пересмотреть подходы к работе надзорных органов.
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