Госдума поддержала проект о закреплении доли субтитров на телевидении

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Госдума во вторник на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому доля передач с субтитрами на телевидении должна составлять не менее 5% в неделю от объема вещания.

Законопроект предусматривает включение в перечень лицензионных требований при осуществлении телевизионного вещания и радиовещания к вещателям телеканалов об обеспечении доступности для инвалидов по слуху продукции СМИ в объеме не менее 5% от вещания в неделю. При этом норма не будет распространяться на программы, транслируемые в прямом эфире.

Отмечается также, что проект закона разработан в рамках реализации государственной программы "Доступная среда" и направлен на увеличение доступности контента СМИ для инвалидов по слуху.

"Установленный законопроектом срок вступления в силу с 1 января 2020 года позволит лицензиатам — вещателям телеканалов и соискателям лицензий провести необходимые подготовительные мероприятия для реализации норм законопроекта", — говорится в пояснительной записке.

Заместитель министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, представляя законопроект, отметил, что в настоящее время объем субтитрирования на обязательных общедоступных телеканалах составляет 14 тысяч часов в год.

"Предлагаемая мера — она не взамен существующей, а в добавление к существующей… После того, как каналы перейдут к обязательному субтитрированию, объем передач субтритрированных значительно увеличится, потому что это будет закладываться на стадии изготовления. И архивные материалы, снабженные субтитрами, значительно с течением времени превысят эти 5%, с которых мы начинаем", — отметил Волин.

Так как субтитры будут закладываться компаниями-производителями еще на стадии производства, это избавит телевизионные каналы от значительной дополнительной финансовой нагрузки, добавил замминистра. "Предлагаемая модель позволяет обеспечить интересы плохо слышащих сограждан без серьезной дополнительной финансовой нагрузки на индустрию и без привлечения новых бюджетных средств", — пояснил Волин.

По его словам, речь идет, прежде всего, о субтитрах в фильмах, сериалах и телепередачах. "Со стороны индустрии мы имеем полную поддержку. Никакого коллапса на рынке небольших телевизионных программ и передач не возникнет", — заверил замминистра.

Он отметил, что в настоящее время также идет оцифровка материалов Телерадиофонда, чтобы каждый россиянин мог ознакомиться с ними на сайте. "Там мы тоже будем думать, каким образом производить субтитрирование", — добавил Волин.