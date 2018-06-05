Госдума поддержала проект о закреплении доли субтитров на телевидении

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Госдума во вторник на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому доля передач с субтитрами на телевидении должна составлять не менее 5% в неделю от объема вещания.
Отмечается также, что проект закона разработан в рамках реализации государственной программы "Доступная среда" и направлен на увеличение доступности контента СМИ для инвалидов по слуху.
"Установленный законопроектом срок вступления в силу с 1 января 2020 года позволит лицензиатам — вещателям телеканалов и соискателям лицензий провести необходимые подготовительные мероприятия для реализации норм законопроекта", — говорится в пояснительной записке.
"Предлагаемая мера — она не взамен существующей, а в добавление к существующей… После того, как каналы перейдут к обязательному субтитрированию, объем передач субтритрированных значительно увеличится, потому что это будет закладываться на стадии изготовления. И архивные материалы, снабженные субтитрами, значительно с течением времени превысят эти 5%, с которых мы начинаем", — отметил Волин.
Так как субтитры будут закладываться компаниями-производителями еще на стадии производства, это избавит телевизионные каналы от значительной дополнительной финансовой нагрузки, добавил замминистра. "Предлагаемая модель позволяет обеспечить интересы плохо слышащих сограждан без серьезной дополнительной финансовой нагрузки на индустрию и без привлечения новых бюджетных средств", — пояснил Волин.
Он отметил, что в настоящее время также идет оцифровка материалов Телерадиофонда, чтобы каждый россиянин мог ознакомиться с ними на сайте. "Там мы тоже будем думать, каким образом производить субтитрирование", — добавил Волин.