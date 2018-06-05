В Минтруде рассказали о числе безработных в России

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Минтруд зафиксировал более 730 тысяч безработных граждан в РФ на 30 мая, что показывает снижение безработицы по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба ведомства.

"С 23 по 30 мая 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 90 человек и составила 732,6 тысячи человек. Годом ранее этот показатель составлял 848,4 тысячи человек", — говорится в сообщении.

Как сообщается, за неделю количество безработных снизилось в 46 регионах. Наиболее позитивные изменения наблюдались в Чувашской Республике, в республиках Крым и Дагестан, в Сахалинской и Калининградской областях, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Камчатском и Ставропольском краях, в Москве. Не изменилось количество безработных в Ингушетии.

По данным Минтруда, в 38 регионах отмечен рост численности безработных граждан. "Наибольший рост наблюдался в Забайкальском крае, Чукотском автономном округе, Костромской, Архангельской, Курганской, Вологодской, Омской и Новгородской областях, Республике Алтай и Алтайском крае", — уточняется в сообщении.