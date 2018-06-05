Из "Лосиного острова" стартовал автопробег "Заповедное кольцо"

ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 5 июн — РИА Новости. Автомобильный пробег "Заповедное кольцо" по самым интересным заповедникам центра европейской части России стартовал из дендрария национального парка "Лосиный остров" в День эколога, передает корреспондент РИА Новости.

"У нас в центральной части России находятся очень много заповедных жемчужин, а люди просто о них не знают. В Год добровольца мы хотим показать, как мы охраняем заповедники, и без граждан тут не обойтись", — сказал РИА Новости директор департамента охраны окружающей среды Минприроды России Андрей Колодкин.

По его словам, сегодня в заповедниках создаются современные экологические тропы, открытые для всех желающих, в том числе для маломобильных граждан. В частности, такая тропа создаётся в расположенном в Ярославской области национальном парке "Плещеево озеро".

© Фото : пресс-служба Минприроды России Автомобильный пробег "Заповедное кольцо" стартовал из дендрария национального парка "Лосиный остров". 5 июня 2018 © Фото : пресс-служба Минприроды России Автомобильный пробег "Заповедное кольцо" стартовал из дендрария национального парка "Лосиный остров". 5 июня 2018

Маршрут автопробега пройдет через национальные парки "Лосиный остров" (Москва и Московская область), "Плещеево озеро" (Ярославская область), "Мещёра" (Владимирская область), заповедники "Приокско-Террасный" (Московская область) и "Центрально-Лесной" (Тверская область), Валдайский национальный парк (Новгородская область). В каждом из них в ознаменование нового "зеленого" маршрута будет высажена аллея "Заповедное кольцо".

В частности, Валдайский национальный парк впервые покажет экологическую тропу протяженностью 59 километров, где можно увидеть редкие по красоте пейзажи, а также места боевых сражений Великой Отечественной войны.

В свою очередь в Приокско-Террасном заповеднике отметят 70-летие Зубрового питомника и представят подвесную эко-тропу "Сквозь листву", которая проходит на высоте восемь метров, представляя собой серию мостиков-переходов, соединенных смотровыми площадками.