Матвиенко назвала Севастополь гордостью России

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Севастополь является гордостью России.

Матвиенко находится с рабочим визитом в Крыму. Первым место в программе визита стал детский оздоровительный центр "Ласпи" (под Севастополем).

"Для каждого россиянина и не только, Севастополь – это гордость России, это город мужества, доблести, славы. И, конечно же, мы должны быть достойны памяти тех людей, кто защищал Севастополь, кто сделал его таким героическим и мужественным", — сказала Матвиенко на открытии летней смены детского оздоровительного центра "Ласпи".

По ее словам, именно молодому поколению предстоит продолжать традиции и развивать город.