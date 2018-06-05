МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон об ответственности за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов в интернете, осужденные за такую онлайн-торговлю могут быть наказаны лишением свободы до трех лет.

"Необходимость внесения данного изменения в Уголовный кодекс связана с массовыми случаями продажи шкур, костей и прочих дериватов особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов в сети Интернет", — говорится в пояснительной записке к документу.

Также законопроект предусматривает унификацию подходов к определению величины ущерба, причиняемого экологическими преступлениями. Так, в качестве крупного ущерба предлагается определить размер, превышающий 40 тысяч рублей, особо крупного — 120 тысяч рублей.

Законопроектом предлагается изложить в новой редакции следующие статьи Уголовного кодекса РФ: 253 "Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ" и 258 "Незаконная охота". В статьях уточняются признаки отдельных составов преступлений, а также усиливаются их санкции.

В частности, по статье 253 УК РФ предлагается ввести лишение свободы на срок до пяти лет. По статье 258 максимальный срок заключения, согласно тексту проекта, увеличивается с двух до пяти лет. При этом осужденные за онлайн-торговлю особо ценными дикими животными могут быть наказаны лишением свободы до трех лет.

Далее проект закона должен быть одобрен хотя бы половиной членов Совета Федерации, после чего он будет отправлен на подпись президенту РФ. Если президент подпишет закон, то он опубликуется и вступит в силу через десять дней после опубликования.