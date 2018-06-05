Госдума одобрила штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о штрафах за нарушение запрета на использование анонимайзеров.
Согласно документу, за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к реестру Роскомнадзора граждан будут штрафовать на пять тысяч рублей, должностных лиц — на 50 тысяч, а юридических — на сумму от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.
Такие же штрафы грозят операторам за выдачу ссылок на заблокированные сайты.
Документ вступит в силу через три месяца после официального опубликования.