Госдума одобрила штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах

Герб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Герб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о штрафах за нарушение запрета на использование анонимайзеров.

Согласно документу, за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к реестру Роскомнадзора граждан будут штрафовать на пять тысяч рублей, должностных лиц — на 50 тысяч, а юридических — на сумму от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Такие же штрафы грозят операторам за выдачу ссылок на заблокированные сайты.

Документ вступит в силу через три месяца после официального опубликования.

Закон о запрете анонимайзеров действует с ноября прошлого года. Он обязывает владельцев анонимайзеров и VPN-сервисов блокировать доступ к ресурсам, попавшим в черный список Роскомнадзора. В противном случае заблокируют их самих. Кроме того, операторы поисковиков должны прекратить выдачу ссылок на запрещенные ресурсы.