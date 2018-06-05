Минэнерго обсуждает объемы поддержки "зеленой" энергетики после 2024 года

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Минэнерго РФ обсуждает объемы поддержки электрогенерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) после 2024 года, заявил первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер.

"У нас есть некий консенсус в министерстве энергетики по этой части, продлить, продолжить поддержку возобновляемой энергетики за рамками 2024 года, мы сейчас обсуждаем объем, размеры такого рода поддержки", — сказал Текслер, выступая на на IV международном конгрессе Reencon "Возобновляемая энергетика — XXI век: энергетическая и экономическая эффективность".

Он отметил, что нужно обратить особое внимание на развитие экспорта отечественных технологий в области машиностроения.

В настоящее время в России действует программа поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсном отборе, но это программа завершится в 2024 году. В отрасли идет обсуждение, что будет после 2024 года.

Министр энергетики Александр Новак говорил в апреле, что в рамках разрабатываемой масштабной программы модернизации российских электростанций стоимостью 3,5 триллиона рублей до 2035 года, 405 миллиардов рублей может быть направлено на новую программу поддержки "зеленой" энергетики после 2024 года.

При этом Новак пояснял, что еще не ясно, сохранится ли поддержка в нынешнем виде или будут другие меры. Против продления действующих мер выступали как представители традиционной энергетики, так и потребители энергорынка, на которых ложатся повышенные платежи для окупаемости "зеленых" проектов в энергетике.