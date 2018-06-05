Минэнерго обсуждает объемы поддержки "зеленой" энергетики после 2024 года

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Минэнерго РФ обсуждает объемы поддержки электрогенерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) после 2024 года, заявил первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер.
"У нас есть некий консенсус в министерстве энергетики по этой части, продлить, продолжить поддержку возобновляемой энергетики за рамками 2024 года, мы сейчас обсуждаем объем, размеры такого рода поддержки", — сказал Текслер, выступая на на IV международном конгрессе Reencon "Возобновляемая энергетика — XXI век: энергетическая и экономическая эффективность".
Он отметил, что нужно обратить особое внимание на развитие экспорта отечественных технологий в области машиностроения.
В настоящее время в России действует программа поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсном отборе, но это программа завершится в 2024 году. В отрасли идет обсуждение, что будет после 2024 года.
Министр энергетики Александр Новак говорил в апреле, что в рамках разрабатываемой масштабной программы модернизации российских электростанций стоимостью 3,5 триллиона рублей до 2035 года, 405 миллиардов рублей может быть направлено на новую программу поддержки "зеленой" энергетики после 2024 года.
При этом Новак пояснял, что еще не ясно, сохранится ли поддержка в нынешнем виде или будут другие меры. Против продления действующих мер выступали как представители традиционной энергетики, так и потребители энергорынка, на которых ложатся повышенные платежи для окупаемости "зеленых" проектов в энергетике.
Дания давно уже озаботилась экологическим вопросом и прилагает немало усилий, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду и сделать жизнь своих жителей максимально комфортной. Одна из интересных особенностей этой страны – наличие специальной экологической полиции. Также характерной чертой Дании является отказ от автомобилей в пользу велосипедов – последних здесь едва ли не больше, чем людей.
Неудивительно, что именно столица Дании возглавила рейтинг. Среди прочих своих достоинств Копенгаген может похвастаться большим количеством объектов, построенных с помощью "зеленых" технологий. Например, здесь располагается штаб-квартира ООН, входящая в число самых энергоэффективных зданий мира. Здание площадью 20 тысяч квадратных метров потребляет энергии на 55% меньше, чем другие объекты аналогичной площади. Во многом это происходит благодаря установленной на крыше мембране, отражающей солнечные лучи и предохраняющей от перегрева, и фотогальваническим панелям, вырабатывающим солнечную энергию. Кстати, здание сконструировано таким образом, что его крылья напоминают солнечные лучи, причем каждый "луч" принадлежит отдельному департаменту.
Человечество в последние годы все активнее ищет способы снизить наносимый планете им же самим вред. Наибольшим источником вреда являются крупные города, и власти многих из них сегодня реализуют множество программ, инвестируя в различные экологические инновации. Ученые и эксперты в течение последних пяти лет проводят исследование The Global Green Economy Index, изучая, в каких городах эта работа ведется наиболее эффективно. Сайт "РИА Недвижимость" посмотрел, какие города мира являются самыми энергоэффективными и экологичными на сегодняшний день в том числе по технологиям строительства.
Дания давно уже озаботилась экологическим вопросом и прилагает немало усилий, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду и сделать жизнь своих жителей максимально комфортной. Одна из интересных особенностей этой страны – наличие специальной экологической полиции. Также характерной чертой Дании является отказ от автомобилей в пользу велосипедов – последних здесь едва ли не больше, чем людей.
Неудивительно, что именно столица Дании возглавила рейтинг. Среди прочих своих достоинств Копенгаген может похвастаться большим количеством объектов, построенных с помощью "зеленых" технологий. Например, здесь располагается штаб-квартира ООН, входящая в число самых энергоэффективных зданий мира. Здание площадью 20 тысяч квадратных метров потребляет энергии на 55% меньше, чем другие объекты аналогичной площади. Во многом это происходит благодаря установленной на крыше мембране, отражающей солнечные лучи и предохраняющей от перегрева, и фотогальваническим панелям, вырабатывающим солнечную энергию. Кстати, здание сконструировано таким образом, что его крылья напоминают солнечные лучи, причем каждый "луч" принадлежит отдельному департаменту.
Одной из "экологических" гордостей шведов является строящийся микрорайон Стокгольма Хамарбрю Шестад. Строительство района, рассчитанного почти на 30 тысяч жителей, начатое еще в конце 90-х, подходит к концу, и сейчас уже трудно поверить, что возводится он на месте бывшей промышленной зоны. Дома в Хамарбрю Шестад потребляют на 50% меньше энергии и воды, соответственно, уменьшена нагрузка на окружающую среду от жителей.
На втором месте рейтинга находится Стокгольм. Шведы, как и датчане, об экологии задумались давно, и уже несколько лет Стокгольм неизменно входит в число самых экологичных городов мира.
Одной из "экологических" гордостей шведов является строящийся микрорайон Стокгольма Хамарбрю Шестад. Строительство района, рассчитанного почти на 30 тысяч жителей, начатое еще в конце 90-х, подходит к концу, и сейчас уже трудно поверить, что возводится он на месте бывшей промышленной зоны. Дома в Хамарбрю Шестад потребляют на 50% меньше энергии и воды, соответственно, уменьшена нагрузка на окружающую среду от жителей.
Канадский Ванкувер сам по себе находится в хорошем месте с точки зрения природы и экологии, тем не менее, местные власти все равно стремятся вкладывать средства в развитие "зеленых" технологий, в том числе возобновляемых источников энергии. Среди объектов Ванкувера, работающих на таких источниках – знаменитый Ботанический сад Ван Дусена. На территории сада площадью в 22 гектара растет 255 тысяч растений со всех уголков планеты. Бродя часами по красочно оформленным тематическим отделам, можно совершенно забыть, что находитесь не в девственной природе, а в крупном современном городе.
Кстати, особого внимания заслуживает и система городского освещения в Осло – она настроена таким образом, что интенсивность света уменьшается или увеличивается в зависимости от времени суток и погодных условий.
Уровень жизни в королевстве Норвегия – один из высочайших в мире, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что с 2009 года она возглавляет рейтинг Human Development Index ("Индекс человеческого развития"). Разумеется, столица Норвегии Осло, которая издавна считается продвинутым в плане экологии городом, не могла не попасть в топ-10 The Global Green Economy Index. Одним из достижений городских властей является то, что 80% отопительной системы Осло работает на экологических источниках энергии, в основном на биометане, и этот показатель планируется довести до 100%. Кроме того, к 2030 году предполагается снизить наполовину выделение углекислого газа в городе, а к 2050 году полностью прекратить его выделение по всей стране.
Кстати, особого внимания заслуживает и система городского освещения в Осло – она настроена таким образом, что интенсивность света уменьшается или увеличивается в зависимости от времени суток и погодных условий.
Неудивительно, что среди достопримечательностей Сингапура такой проект, как Gardens by the Bay ("Сады у залива"). Это невероятно красивый ландшафтный парк с экзотическими растениями и причудливыми футуристическими пейзажами. Разумеется, создан с применением специальных энергоэффективных технологий, благодаря которым он использует для собственного жизнеобеспечения солнечный свет, дождевую воду и прочее. При этом парк не только не выбрасывает вредные вещества, а, напротив, впитывает в себя выхлопные газы, очищая тем самым окружающую атмосферу.
Попавшему на пятую строчку рейтинга Сингапуру некоторые ученые прочат будущее мировой ботанической столицы мира. Власти этого города-государства давно стремятся превратить его в город-сад, и это у них успешно получается. Каждое здание здесь стараются сделать максимально энергоэффективным, в плане транспорта существует ряд жестких ограничений, а каждый подходящий клочок земли стремятся наполнить зеленью. И не только земли – деревья, кустарники и прочие растения здесь сажают даже на крышах и фасадах зданий.
Неудивительно, что среди достопримечательностей Сингапура такой проект, как Gardens by the Bay ("Сады у залива"). Это невероятно красивый ландшафтный парк с экзотическими растениями и причудливыми футуристическими пейзажами. Разумеется, создан с применением специальных энергоэффективных технологий, благодаря которым он использует для собственного жизнеобеспечения солнечный свет, дождевую воду и прочее. При этом парк не только не выбрасывает вредные вещества, а, напротив, впитывает в себя выхлопные газы, очищая тем самым окружающую атмосферу.
Наряду с модернизацией старых зданий новые объекты строятся уже с применением современных энергоэффективных технологий. Первым небоскребом Нью-Йорка, построенным по "зеленым" стандартам, стала 46-этажная офисная башня Hearst Tower. Здание высотой 182 метра возвели в 2006 году по проекту знаменитого архитектора Нормана Фостера, и оно также стало первой в городе высоткой, удостоившейся золотого сертификата LEED, которым награждаются выдающиеся "зеленые" объекты.
Еще совсем недавно Нью-Йорк, как и многие другие мегаполисы, ассоциировался с грязным воздухом и в целом плохой экологией. Но десять лет назад власти города начали решать эту проблему, для начала разработав программу по мониторингу чистоты воздуха. По городу установили полторы сотни специальных анализаторов, и выяснилось, что первейший источник загрязнения воздуха, даже более вредный, чем все городские автомобили вместе взятые, – порядка десяти тысяч зданий с устаревшими системами отопления. После этого стартовала программа "Чистое тепло", в рамках которой началась модернизация отопительных систем. Она быстро дала положительный результат – процент вредных веществ в воздухе снизился в разы, и в 2013 году тогдашний мэр Майкл Блумберг заявил, что теперь воздух в Нью-Йорке самый чистый за последние 50 лет.
Наряду с модернизацией старых зданий новые объекты строятся уже с применением современных энергоэффективных технологий. Первым небоскребом Нью-Йорка, построенным по "зеленым" стандартам, стала 46-этажная офисная башня Hearst Tower. Здание высотой 182 метра возвели в 2006 году по проекту знаменитого архитектора Нормана Фостера, и оно также стало первой в городе высоткой, удостоившейся золотого сертификата LEED, которым награждаются выдающиеся "зеленые" объекты.
Неожиданно одним из самых "зеленых" зданий Берлина стал знаменитый Рейхстаг. К этому приложил руку все тот же Норман Фостер. Рейхстаг был реконстурирован таким образом, что теперь он способен собирать дождевую воду, солнечный свет, поэтому энергии и воды из традиционных источников не потребляет.
Седьмое место рейтинга занимает Берлин, который славен тем, что примерно 30% его территории составляют зеленые насаждения, а 7% – водоемы. Но с развитием промышленности и увеличением численности населения, а вместе с ним и транспорта, пришлось задуматься, что почивать на "экологических" лаврах будет непросто. Поэтому в последнее время в столице Германии много внимания уделяется переработке отходов, транспорт постепенно переходит на экологичные виды топлива, а здания, разумеется, оснащаются всяческим энергоэффективным оборудованием.
Неожиданно одним из самых "зеленых" зданий Берлина стал знаменитый Рейхстаг. К этому приложил руку все тот же Норман Фостер. Рейхстаг был реконстурирован таким образом, что теперь он способен собирать дождевую воду, солнечный свет, поэтому энергии и воды из традиционных источников не потребляет.
Финнов можно назвать одними из пионеров "зелёного" строительства. Начав внедрять экологические стандарты при строительстве еще в 1970-х годах, за последние 40 лет они сократили потребление тепла в своей столице примерно на треть. Сегодня в Хельсинки существуют целые энергоэффективные жилые районы.
Воздух в Париже, стоит отметить, весьма грязноват по сравнению с вышеперечисленными городами. Но исследователи замечают, что Франция ведет большую работу по защите окружающей среды, и попадание Парижа в данный топ-10 свидетельствует об успешности этой работы. Здесь ужесточают законодательство относительно загрязнения среды, и теперь уже нельзя даже безнаказанно бросать мусор, где попало, и выгуливать собак, где вздумается. Транспорт парижане также стремятся переводить на чистое топливо, и зелени сажать как можно больше. Ну и, конечно же, стараются строить энергоэффективные здания.
Одно из таких сооружений, построенных в последнее время, – расположенный вблизи Парижа офисный небоскреб Typ Capre Diem (36 этажей, 162 метра).
Замыкает топ-10 самых "зеленых" городов мира столица Японии Токио. Японцам грех было не попасть в рейтинг – с одной стороны, страна славится своими технологиями и "зеленые" инновации не могли пройти мимо них, с другой – при столь высокой плотности населения и ограниченности территорий они просто обязаны заботиться об экологии. Поэтому в стране действует специальный закон "Об энергосбережении", введены более двух десятков энергоэффективных стандартов оборудования, а предприятия регулярно сдают от четы о работе по повышению энергоэффективности и защите окружающей среды.
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