Учреждения ФАНО не передадут министерству просвещения, заявила Голикова

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Учреждения, находившиеся в ведении Федерального агентства научных организаций (ФАНО), не будут переданы министерству просвещения независимо от профиля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая науку в новом составе кабинета министров.

"Я хочу сразу заверить вас, что, несмотря на разделение полномочий, те учреждения, которые находились в непосредственном ведении ФАНО, вне зависимости, относятся они к школьному образованию, дошкольному образованию, среднему специальному образованию, они все равно останутся в ведении вновь образованного министерства науки и высшего образования, то есть они не будут переданы в министерство просвещения", — заявила Голикова.

Она отметила, что "это важно, поскольку согласование руководящих органов, руководства этих учреждений происходило на паритетных началах между ФАНО и РАН".