Госдума приняла закон о блокировке карт банком при подозрении на хищение

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон, направленный на противодействие хищению денежных средств с банковских счетов при совершении операций с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, который позволит российским банкам при подозрении на несанкционированный перевод денежных средств с карт клиентов блокировать их.

Документ законодательно закрепляет право банка на приостановление на срок до двух рабочих дней перевода денежных средств и использования электронных средств платежей (электронные кошельки, предоплаченные банковские карты, мобильные приложения) при выявлении признаков совершения перевода без согласия плательщика. В случае выявления таких признаков банк будет обязан незамедлительно проинформировать об этом клиента, который сможет подтвердить совершение операции либо заявить о ее незаконности.

Банк России установит признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента и разместит их на своем официальном сайте. Банк в рамках реализуемой им системы управления рисками должен определить в документах, регламентирующих процедуры управления рисками, процедуры выявления операций, соответствующих признакам осуществления несанкционированных переводов, на основе анализа характера, параметров и объема совершаемых его клиентами операций.

Ожидается, что данный механизм позволит предотвратить, в частности, несанкционированное списание средств со счетов клиентов банков через интернет и мобильные устройства.

Закон также допускает возможность приостановки до пяти рабочих дней зачисления денежных средств на банковский счет получателя при получении от плательщика-юрлица уведомления о списании денежных средств без его согласия.