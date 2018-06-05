В ГД предложили сократить рабочий день в дни матчей сборной России на ЧМ

Флаги с логотипом чемпионата мира по футболу 2018 напротив Спасской башни Кремля в Москве

Флаги с логотипом чемпионата мира по футболу 2018 напротив Спасской башни Кремля в Москве

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил сократить рабочий день госслужащим в дни матчей сборной России на чемпионате мира по футболу.

"Матчи нашей сборной с Саудовской Аравией и Уругваем пройдут в 18 и 17 часов по московскому времени, с Египтом — в 21 час. Я думаю, служащих европейской части России можно <…> и даже нужно отпустить на первые две игры с работы пораньше хотя бы на два часа, чтобы они могли спокойно добраться до дома и подготовиться к их просмотру", — приводит слова Свищева его пресс-служба.

Депутат добавил, что с учетом часовых поясов в стране главные матчи для болельщиков российской сборной придутся на ночное время. По его словам, работодатели "могли бы позаботиться о здоровье подчиненных и, к примеру, разрешить в такие дни прийти на работу позже".

Как отметил депутат, на федеральном уровне такое предложение вряд ли поддержат, но "отдельно взятым руководителям можно было бы об этом задуматься".

Предложение Свищева поддержал вице-спикер Госдумы от ЛПДР Игорь Лебедев.

"Может быть, мы сделаем обращение в адрес комитета Госдумы по труду и социальной политике (поскольку вопросы Трудового кодекса, выходных и праздничных дней находятся в ведении этого комитета) с просьбой, чтобы комитет выступил с подобной инициативой или как-то поставил этот вопрос", — заявил Лебедев журналистам.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Сборная России сыграет в группе A, где ее соперниками будут команды Саудовской Аравии (матч пройдет 14 июня в "Лужниках"), Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).