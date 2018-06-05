Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1153)

ПЕКИН, 5 июн – РИА Новости. Спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина, вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань посетит РФ 12-15 июня для участия в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу, сообщила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"По приглашения правительства РФ специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина, вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань посетит РФ 12-15 июня для участия в церемонии открытия ЧМ по футболу", — сообщила дипломат.

Внешнеполитическое ведомство пока не сообщает подробностей визита Сунь Чуньлань и планируемых встреч с российской стороной.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России.