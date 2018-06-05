В Госдуму внесли проект об оплате 50% штрафа, пришедшего с задержкой

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, предоставляющий право автомобилистам оплачивать со скидкой в 50% штраф за нарушение правил дорожного движения, у которого из-за задержки доставки закончился срок льготной оплаты, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", — говорится в распоряжении.

Кроме этого, данным документом официальным представителем правительства РФ при рассмотрении этого проекта назначен статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов.

Изменения внесены "во исполнение постановления Конституционного Суда Российской Федерации по делу о проверке конституционности части 1.3 статьи 32.2 КоАП в связи с жалобой гражданина Ю. А. Рейнхиммеля".

Как сообщалось ранее, с жалобой в Конституционный суд (КС) обратился автовладелец Юрий Рейнхиммель, который получил штраф за превышение скорости по истечении 20-дневного срока, в течение которого в соответствии с оспоренной нормой его можно оплатить с 50-процентной скидкой. Центр видеофиксации ГИБДД по Московской области отказался восстанавливать льготный срок для оплаты штрафа, а Можайский городской суд вернул ему жалобу без рассмотрения. Заявитель счел такой подход нарушающим его право на судебную защиту и обратился в КС.

В декабре прошлого года Конституционный суд (КС) РФ опубликовал постановление, в соответствии с которым автовладельцы получили право на оплату штрафов за нарушение ПДД со скидкой 50%, в том числе в случае пропуска льготного срока из-за несвоевременной доставки копии постановления о назначении административного наказания. КС признал не соответствующей Конституции РФ часть 1.3 статьи 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.