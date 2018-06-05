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Общество

Жительница Ижевска, обратившаяся к Путину, справила новоселье

08:2305.06.2018
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанк23 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин общается с жителями во время посещения аварийного жилья семьи Анастасии Вотинцевой в Ижевске. В центре - временно исполняющим обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов. Архивное фото23 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин общается с жителями во время посещения аварийного жилья семьи Анастасии Вотинцевой в Ижевске. В центре - временно исполняющим обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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УФА, 5 июн – РИА Новости. Ижевчанка Анастасия Вотинцева, которая пожаловалась на аварийный дом президенту страны в ходе прямой линии, весной справила новоселье и украсила новую квартиру фотографиями с морского побережья в Сочи, где она отдыхала с семьей по путевке, подаренной на день рождения Владимиром Путиным.

В ходе прямой линии в июне 2017 года Анастасия Вотинцева пожаловалась Путину, что ее дом в Ижевске признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год. Путин вскоре приехал к женщине, поздравил ее с днем рождения и вручил путевку в Сочи на всю семью, стоимостью 1,37 миллиона рублей. Власти Удмуртии переселили 11 семей из аварийного дома в декабре 2017 года.

Двойное новоселье

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов во время брифинга, организованного в связи с обрушением жилого дома в Ижевске. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Анастасия проживала в маленькой квартире аварийного барака на проезде Чапаева, которая осталась от родителей, вместе с сестрой и тремя детьми 4, 9 и 16 лет. При расселении аварийного дома власти дали сестрам две квартиры.

"И мне выделили квартиру-студию, и сестре с детьми. Раньше впятером жили в комнатке 22 квадратных метра, а сейчас у каждой из нас просторные и уютные квартиры. Очень рады, что проблема жилья так решилась. Мы въехали в студии с ремонтом, самим не пришлось заниматься этим. Справили новоселье весной, пригласили родственников, гостей, сейчас обживаем квартиру, покупаем мебель", — рассказала РИА Новости Вотинцева.

По ее словам, новый дом расположен в том же районе, где был барак.

"Наш старый барак находится в нескольких сотнях метров от нового дома, так что из-за переезда детям не пришлось менять детский сад и школу", — пояснила Вотинцева.

Мечты сбываются

Владимир Путин во время посещения аварийного жилья семьи Анастасии Вотинцевой в Ижевске. 27 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Анастасия Вотинцева призналась, что она и ее семья никогда не была на море, и когда президент подарил им путевку в санаторий в Сочи, женщина была несказанно рада.

"Это был самый лучший отпуск в нашей жизни, отдыхали на море в августе, я с сестрой и с детьми. Впечатлений хватило на целый год, дети очень радовались, и я впервые увидела море. Отдых был по самому высшему разряду, мы получили и лечение, нас очень вкусно кормили, организовывали различные экскурсии", — рассказала женщина о своих впечатлениях.

Семья Вотинцевых привезла из Сочи множество фотографий с морского побережья, которые сейчас украшают стены нового жилья.

"Вот, наступает пора отпусков, дети просятся на море, но пока у нас нет такой возможности. Живем замечательными воспоминаниями о море, фотографии из Сочи поместили в рамки, теперь они создают уют", — рассказала Анастасия.

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