В Москве в День России пройдет цикл бесплатных экскурсий

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Бесплатные пешеходные экскурсии, посвященные истории Москвы и ее знаменитым жителям, пройдут в столице в День России, сообщается на сайте мэра города.

"Ко Дню России в столице подготовили цикл, состоящий из 27 бесплатных экскурсий, посвященных истории и быту Москвы, а также ее знаменитым жителям. Пешеходные прогулки организуют в рамках фестиваля "День России. Московское время", — говорится в сообщении.

Для экскурсий, которые пройдут 10, 11 и 12 июня, составлен оригинальный маршрут, проложенный через Мясницкую улицу, Покровку, Маросейку и Варварку. Участникам пешеходных прогулок покажут Замоскворечье и самые живописные места в центре города, а также семь холмов Москвы: Боровицкий, Сретенский, Тверской, Трехгорный, Таганский, Лефортовский и Воробьевы горы.

Среди знаменитых людей, о которых расскажут экскурсантам, — Владимир Маяковский и Анна Ахматова. 10 июня состоится экскурсия, посвященная местам в Москве, которые связаны с жизнью и творчеством поэтессы. 11 июня участников пешеходных прогулок проведут по тем локациям, где Маяковский проводил большую часть времени. "Частью экскурсионного маршрута станет и Камергерский переулок, где в 1920-е годы работало артистическое кафе "Десятая муза", — добавляется в сообщении.

Экскурсия, включающая в себя несколько пешеходных маршрутов, запланирована на 12 июня. "Прогулка начнется на Чистопрудном бульваре и закончится в парке "Зарядье", — говорится в сообщении.

Как уточняется, каждая экскурсия продлится от полутора до двух часов. Узнать расписание прогулок и записаться на них можно на сайте проекта "Гуляем по Москве".