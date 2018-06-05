В Москве в День России пройдет цикл бесплатных экскурсий

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Бесплатные пешеходные экскурсии, посвященные истории Москвы и ее знаменитым жителям, пройдут в столице в День России, сообщается на сайте мэра города.
Для экскурсий, которые пройдут 10, 11 и 12 июня, составлен оригинальный маршрут, проложенный через Мясницкую улицу, Покровку, Маросейку и Варварку. Участникам пешеходных прогулок покажут Замоскворечье и самые живописные места в центре города, а также семь холмов Москвы: Боровицкий, Сретенский, Тверской, Трехгорный, Таганский, Лефортовский и Воробьевы горы.
Экскурсия, включающая в себя несколько пешеходных маршрутов, запланирована на 12 июня. "Прогулка начнется на Чистопрудном бульваре и закончится в парке "Зарядье", — говорится в сообщении.
Как уточняется, каждая экскурсия продлится от полутора до двух часов. Узнать расписание прогулок и записаться на них можно на сайте проекта "Гуляем по Москве".